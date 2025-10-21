Este jueves llega a Monterrey la película sobre Bruce Springsteen

Atención fans de Bruce Springsteen y aficionados de las historias de éxito: el próximo jueves se estrena en Monterrey la película "Springsteen: Música de Ninguna Parte", una mirada íntima y profunda a uno de los momentos más decisivos en la trayectoria del artista. La cinta de 20th Century Studios se centra en una etapa específica de la carrera del cantante, apodado como “El Jefe”, pues explora el proceso creativo detrás de "Nebraska", el álbum de Bruce Springsteen que transformó su carrera y su vida personal, sin duda alguna.

El filme, dirigido por Scott Cooper y protagonizado por Jeremy Allen White en el papel de Springsteen, ha generado gran expectativa dada la buena respuesta que ha obtenido en los festivales donde se ha proyectado. La historia se centra en el periodo en que Springsteen, entonces un joven músico al borde del estrellato internacional, enfrentaba el desafío de equilibrar las exigencias del éxito con los conflictos de su pasado.

En ese contexto, el artista optó por un camino introspectivo y alejado de las convenciones de la industria, grabando Nebraska en una sencilla grabadora de 4 pistas en su habitación de Nueva Jersey. El resultado fue un disco acústico, crudo y sombrío, habitado por personajes que buscan desesperadamente una razón para creer, y que se consolidó como una de las obras más duraderas y personales de su repertorio.

Scott Cooper, responsable de la dirección y adaptación cinematográfica a partir del libro Deliver Me from Nowhere, de Warren Zanes, expresó la magnitud del reto y el privilegio que supuso abordar este capítulo de la vida del músico: “Nebraska es donde Bruce eligió la verdad por encima de las expectativas, una decisión que aún resuena en todo lo que ha escrito desde entonces. En esa encrucijada, pudo haber perseguido las luces brillantes y el rugido de los estadios, pero en cambio se volvió hacia adentro, armado sólo con el silencio, una grabadora de 4 pistas y el coraje de enfrentarse a sí mismo. Que él confiara en mí para contar esa historia, el capítulo más vulnerable de su vida, es el mayor honor que he tenido como cineasta”, afirmó.

Bruce Springsteen compartió su visión sobre la película y el periodo que retrata. “Esta película toma algunos años de mi vida y los observa muy de cerca, una época en la que hice 'Nebraska' y atravesé algunas dificultades personales. Estoy muy agradecido con Jeremy Allen White y con todo el elenco por sus interpretaciones maravillosas y conmovedoras, y con Scott Cooper, uno de los colaboradores más generosos con los que he trabajado”, dijo el músico.

El reparto incluye a Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham, Gaby Hoffman y David Krumholtz.

