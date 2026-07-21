La expareja vuelve a compartir créditos en un drama romántico filmado entre México y Europa, cuyo estreno nacional llegará a las salas este miércoles

Inicio / Escena / Reencuentra el cine a Aislinn y Mauricio tras su divorcio

El esperado drama romántico mexicano "Hasta el Fin del Mundo" llegará oficialmente a las salas de cine de todo el país este 23 de julio de 2026.

La producción ha capturado intensamente la atención del público y de la prensa especializada debido a que marca el reencuentro en la pantalla grande de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Esta colaboración representa su primer proyecto conjunto desde su divorcio en la vida real, lo que ha generado una gran expectativa en torno a la química y madurez profesional de la expareja en este nuevo filme veraniego.

Dirigida por el cineasta mexicano Emiliano Castro Vizcarra y coescrita junto a Melina Figueroa, la trama sigue la historia de Manuel (Ochmann) y Esmeralda (Derbez).

Ambos personajes vivieron un apasionado romance tras sobrevivir a un accidente de tren en su juventud, pero fueron trágicamente separados por el contexto social del franquismo.

Quince años después, cuando Manuel se encuentra en la cima del éxito profesional y a las puertas de contraer matrimonio, una llamada inesperada lo obliga a viajar a Chihuahua, provocando un emotivo e inevitable reencuentro que pondrá a prueba sus decisiones presentes y los sentimientos del pasado.

Producida bajo el cobijo de estudios como Buena Vista International, la cinta tuvo un complejo proceso de desarrollo que tardó cerca de una década en concretarse.

Su filmación se llevó a cabo en diversas locaciones internacionales que abarcan desde el norte de México hasta escenarios de Europa.

Tras una exitosa proyección inicial en Monterrey, los protagonistas expresaron su emoción por el recibimiento del público y extendieron una invitación a la audiencia para asistir a las salas de cine en este estreno comercial, el cual promete consolidarse como una de las propuestas cinematográficas más entrañables y comentadas del año.