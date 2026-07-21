Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud

Harry Styles suspendió su show de este martes en São Paulo por un problema de salud. El concierto programado para el viernes sigue en pie

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El cantante británico Harry Styles suspendió el concierto que tenía programado para este martes en São Paulo debido a un problema de salud durante su gira mundial, informaron los organizadores.

El recinto anunció la cancelación del espectáculo previsto en el estadio mediante un comunicado difundido en redes sociales, aunque no ofreció detalles sobre la condición médica del artista.

La empresa indicó que el costo de los boletos será reembolsado a través del mismo canal en el que fueron adquiridos.

Se mantiene la presentación del viernes

Harry Styles tenía programados dos conciertos en São Paulo como parte de su gira Together, Together: uno este martes y otro el próximo viernes.

Los organizadores confirmaron que la presentación del viernes se realizará conforme a lo previsto.

Antes de llegar a Brasil, el exintegrante de One Direction concluyó una residencia de 12 conciertos en el estadio Wembley de Londres, con la que superó a Taylor Swift y Coldplay como el artista con más presentaciones realizadas en ese recinto durante una misma gira.

Después de sus actuaciones en São Paulo, el intérprete continuará su recorrido internacional con presentaciones en Ciudad de México y Nueva York, para concluir en diciembre en Australia, donde ofrecerá conciertos en Melbourne y Sídney.

El pasado 6 de marzo, Styles lanzó su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, marcando su regreso musical tras más de tres años sin publicar un nuevo material.

Desde el inicio de su carrera como solista, luego de la separación de One Direction en 2016, el cantante ha obtenido reconocimiento internacional, incluyendo un premio Grammy por Harry's House (2022) y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.