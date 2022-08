Esto podría heredar la viuda de Fernando del Solar

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, podría tener que pagar a Ingrid Coronado un año de pensión alimenticia que quedó a deber el conductor.

Luego de más de un mes de la muerte del conductor Fernando del Solar a causa de una neumonía, ha surgido una nueva polémica en torno a los pendientes que dejó en vida el conductor de 49 años, entre los que se encuentra una disputa sobre su herencia.

Según revelan los medios de comunicación, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar tendría que hacerse responsable de la deuda del año de pensión alimenticia de Luciano y Paolo, hijos que el argentino tuvo con Ingrid Coronado.

Aunque en un inicio la maestra de yoga había asegurado que la conductora había demandado al argentino antes de morir y que, inclusive, le había hecho un estudio socioeconómico, la ex Garibaldi desmintió dicha información y comprobó que más bien ella fue demandada por Del Solar desde su separación.

"Dicha información es falsa. Lo cierto es que en el año 2016 se promovió una demanda de divorcio en mi contra, la cual fue turnada al Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México (...) Dicho proceso se encuentra pendiente de resolución definitiva, por lo que, durante el mes de mayo de 2022, la Jueza de la causa ordenó (oficiosamente) la realización de un estudio socioeconómico a ambas partes", señaló Coronado en el programa Ventaneando.

En la demanda de divorcio se puede leer que el argentino pedía una pensión alimenticia mensual, del 30% de los ingresos de Coronado, debido a que él se encontraba desempleado a causa del cáncer que le fue diagnosticado en 2012.

Sumado a eso, Fernando exigía que ella se hiciera cargo de la manutención completa de sus hijos, que incluía los gastos médicos, de educación y vestimenta.

Ingrid del Solar resaltó que Fernando no estaba cubriendo en su totalidad las pensiones alimenticias de sus hijos desde hace más de un año, "con todas las consecuencias legales que ello pueda implicar".

¿Por qué Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, tendría que pagar un año de pensión a Ingrid Coronado?

Las deudas alimentarias subsisten después de la muerte, de acuerdo con el Código Civil. Las leyes mexicanas dicen que las obligaciones tendrían que ser abarcadas por su familia en orden de línea de cercanía. La periodista Ana María Alvarado, del programa "Sale el Sol", informó que tendría que existir una sucesión de adeudos y pensiones para cobrarse de las propiedades, lo que podría afectar a Anna.

"Los adeudos y las pensiones se van a cobrar de los bienes que haya dejado el fallecido, no de los abuelos, ni ningún otro familiar, es de las mismas propiedades que tenga", señaló.

Ante esto se generó controversia, ante el cuestionamiento de "¿Por qué Anna Ferro tendría que pagar esa deuda?", pero como comentó el conductor Álex Kaffie: "Te heredan los derechos y obligaciones".

Así que la deuda de la pensión alimenticia tendría que ser cubierta con parte de los bienes que dejó Fernando del Solar como herencia, por lo que tendrán que hacer un estudio de lo que se debe y el valor de las propiedades. Anna Ferro podría quedarse sin herencia y pasar todo a manos de los hijos de Ingrid Coronado.

Anna Ferro estaría viviendo en un departamento de Ingrid Coronado

Otra de las razones del pleito entre Anna Ferro e Ingrid Coronado sería que el departamento en Cuernavaca en el que actualmente vive la profesora de yoga pertenece a la también actriz.

"Esto no va a parar porque la propiedad de Cuernavaca no era de él, es de Ingrid Coronado, me están enseñando los documentos. Cuando Fer del Solar decide irse de su casa en el Pedregal, porque fue decisión de Fer, él se va a vivir a ese departamento de Ingrid, en Cuernavaca, en el cual vivió con Anna Ferro", informó la periodista Ana María Alvarado.

También indicó que la viuda de Fernando del Solar habría argumentado tener "derecho" sobre el inmueble, pues llevaba ocho años viviendo ahí.

Por último, la periodista confió en que Coronado no tenía intenciones de que Fernando dejara el departamento, por lo que le permitió seguir viviendo ahí. "Los dos departamentos no están en el testamento porque esos ya estaban a nombre de cada uno de los hijos, y cada uno se quedaba con una renta. Ingrid de uno y Fernando de otro".

Con información de info7.mx