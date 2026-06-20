Esto sabemos de 'Watch It Burn' la nueva canción de Katy Perry

La cantante lanzará su nuevo sencillo el 25 de junio y reveló que la canción refleja una etapa marcada por la rabia y el dolor

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La cantante Katy Perry presentó los primeros detalles de su nuevo sencillo Watch It Burn, cuyo lanzamiento oficial está programado para el próximo 25 de junio.

La estrella del pop compartió en sus redes sociales la portada del tema, una imagen en primer plano de su rostro iluminado por una intensa luz mientras gotas de agua cubren su piel.

Junto a la publicación escribió: "Míralo arder el 25 de junio", acompañando el mensaje con el emoji de un cigarrillo encendido.

Una canción nacida de un momento difícil

Durante una entrevista con Justin Tranter en Unfamous the Podcast, la intérprete habló sobre el significado de la nueva canción y explicó que refleja una etapa marcada por emociones que durante años había mantenido reprimidas.

"En 'Watch It Burn', estoy lidiando con mi oscuridad, pero el año pasado fue bastante duro", explicó Perry.

La artista señaló que nunca se había permitido sentir enojo por situaciones que, considera, justificaban esa emoción.

"No me he dado permiso para estar enojado toda mi vida por cosas por las que debería estar jodidamente enojado. Lo que he hecho es reprimirlo, pero debería estar jodidamente enojado. Tengo derecho a estar enojado por un maldito momento".

Agregó que, en lugar de caer en la autocompasión, decidió afrontar el dolor y la rabia para aprender de esa experiencia.

"Así que, en lugar de caer en la autocompasión, simplemente pensé: 'Vale, sintamos este maldito dolor', sintamos este dolor, sintamos esta rabia y sigamos adelante, aprendamos también de ello".

Comparte un adelanto del sencillo

Como parte de la promoción, Perry publicó un video en redes sociales en el que aparece vestida completamente de negro, sosteniendo un bate de béisbol frente a un escenario cubierto de grafitis y una piñata.

En el adelanto interpreta parte de la letra de la canción:

"Sabes que di y di/ Ahora me rindo, no hay nada más que puedas tomar/ No quiero armar un escándalo, pero dame la gasolina".

El fragmento concluye con los versos: "Esta noche es la noche, enciendo una cerilla/ La tiro con fuerza a mi espalda/ Voy a intentar perdonar y olvidar/ Enciendo un cigarrillo y lo veo arder".

La cantante interpretó por primera vez Watch It Burn durante su presentación estelar en el festival español O Son do Camiño, celebrado el 18 de junio.

El lanzamiento llega después de 143, el álbum más reciente de Katy Perry, que debutó en octubre de 2024 en el sexto lugar de la lista Billboard 200.