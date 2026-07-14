Brian Robbins impulsará el regreso de la franquicia con nuevos cortos para redes sociales y una película prevista para 2028

Inicio / Escena / ¿Volverá la franquicia de 'Alvin y las Ardillas'? Esto sabemos

La franquicia Alvin y las Ardillas se alista para volver a la pantalla grande con una nueva película prevista para estrenarse a finales de 2028, como parte de un plan para revitalizar la popular saga familiar.

El proyecto será impulsado por Brian Robbins, exdirector ejecutivo de Nickelodeon y Paramount, quien adquirió una participación del 25% en Bagdasarian Productions, la compañía responsable de la propiedad intelectual de Alvin y sus hermanos.

La estrategia para relanzar la franquicia

Como parte de esta nueva etapa, Robbins busca acercar nuevamente a los personajes al público mediante una serie de contenidos de corta duración para redes sociales, los cuales servirán como plataforma para el lanzamiento de la próxima película.

La producción cinematográfica está contemplada para llegar a los cines hacia finales de 2028, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre su historia, elenco o estilo de animación.

Más de seis décadas de historia

La franquicia nació en 1958 gracias a Ross Bagdasarian, conocido artísticamente como David Seville, quien popularizó el característico efecto de voces aceleradas conocido como chipmunk voice.

Su primer gran éxito fue la canción Witch Doctor, seguida por The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late), tema que obtuvo premios Grammy y consolidó la popularidad de los personajes.

A lo largo de los años, Alvin, Simon, Theodore y Dave Seville han protagonizado diferentes producciones, entre ellas la serie animada emitida entre 1983 y 1990, cuatro películas que combinaron acción real con personajes generados por computadora entre 2007 y 2015, además de una serie animada más reciente que permaneció al aire entre 2015 y 2022.

Con esta nueva iniciativa, los responsables de la franquicia buscan presentar a Alvin y las Ardillas a una nueva generación de espectadores, al tiempo que apelan a la nostalgia de quienes crecieron con las aventuras del famoso trío musical.