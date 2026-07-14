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¿Volverá la franquicia de 'Alvin y las Ardillas'? Esto sabemos

Brian Robbins impulsará el regreso de la franquicia con nuevos cortos para redes sociales y una película prevista para 2028

Por Ángeles Núñez | 14 Julio 2026

La franquicia Alvin y las Ardillas se alista para volver a la pantalla grande con una nueva película prevista para estrenarse a finales de 2028, como parte de un plan para revitalizar la popular saga familiar.

El proyecto será impulsado por Brian Robbins, exdirector ejecutivo de Nickelodeon y Paramount, quien adquirió una participación del 25% en Bagdasarian Productions, la compañía responsable de la propiedad intelectual de Alvin y sus hermanos.

La estrategia para relanzar la franquicia

Como parte de esta nueva etapa, Robbins busca acercar nuevamente a los personajes al público mediante una serie de contenidos de corta duración para redes sociales, los cuales servirán como plataforma para el lanzamiento de la próxima película.

Alvin y las Ardillas'

La producción cinematográfica está contemplada para llegar a los cines hacia finales de 2028, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre su historia, elenco o estilo de animación.

Más de seis décadas de historia

La franquicia nació en 1958 gracias a Ross Bagdasarian, conocido artísticamente como David Seville, quien popularizó el característico efecto de voces aceleradas conocido como chipmunk voice.

Alvin y las Ardillas'

Su primer gran éxito fue la canción Witch Doctor, seguida por The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late), tema que obtuvo premios Grammy y consolidó la popularidad de los personajes.

A lo largo de los años, Alvin, Simon, Theodore y Dave Seville han protagonizado diferentes producciones, entre ellas la serie animada emitida entre 1983 y 1990, cuatro películas que combinaron acción real con personajes generados por computadora entre 2007 y 2015, además de una serie animada más reciente que permaneció al aire entre 2015 y 2022.

Con esta nueva iniciativa, los responsables de la franquicia buscan presentar a Alvin y las Ardillas a una nueva generación de espectadores, al tiempo que apelan a la nostalgia de quienes crecieron con las aventuras del famoso trío musical.

Alvin y las Ardillas'

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