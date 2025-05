Estrellas consagradas y nuevas brillan en los AMA’s 2025

Grandes exponentes de la música se reúnen durante la edición 2025 de los American Music Awards, en la que Jennifer Lopez se roba toda la atención.

La experiencia de cantantes de renombre, que son ya un ícono de su género musical, se combinó con la frescura de las figuras que apenas van forjando su carrera artística, en la edición 2025 de los American Music Awards.

La gala coronó a los artistas más destacados del país norteamericano en una celebración en la que destacaron nombres como Billie Eilish, Bad Bunny, Post Malone o Kendrick Lamar.

En esta 51.ª edición de los AMA's, realizada en Las Vegas, la ganadora principal de la noche ha sido Billie Eilish, que se ha llevado sus nominaciones en las principales categorías de estos premios, mientras que Bad Bunny ha sido el protagonista latino de la noche.

Aquí puedes consultar todos los ganadores de la noche:

Artista del Año

Billie Eilish

Nuevo Artista del Año

Gracie Abrams

Álbum del Año

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft

Canción del Año

Billie Eilish: Birds of a Feather

Colaboración del Año

Lady Gaga & Bruno Mars: Die With a Smile

Canción Social del Año

Doechii: Anxiety

Artista de Gira Favorito

Billie Eilish

Video Musical Favorito

Lady Gaga & Bruno Mars: Die With A Smile

Artista Pop Masculino Favorito

Bruno Mars

Artista Pop Femenina Favorita

Billie Eilish

Álbum Pop Favorito

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft

Canción Pop Favorita

Billie Eilish: Birds of a Feather

Artista Country Masculino Favorito

Post Malone

Artista Country Femenina Favorita

Beyoncé

Dúo o Grupo Country Favorito

Dan + Shay

Álbum Country Favorito

Beyoncé: Cowboy Carter

Canción Country Favorita

Post Malone featuring Morgan Wallen: I Had Some Help

Artista de Hip-Hop Masculino Favorito

Eminem

Artista de Hip-Hop Femenina Favorita

Megan Thee Stallion

Álbum Favorito de Hip-Hop

Eminem: The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Canción Favorita de Hip-Hop

Kendrick Lamar: Not Like Us

Artista Masculino de R&B Favorito

The Weeknd

Artista Femenina de R&B Favorita

SZA

Álbum Favorito de R&B

The Weeknd: Hurry Up Tomorrow

Canción Favorita de R&B

SZA: Saturn

Artista Latino Masculino Favorito

Bad Bunny

Artista Latina Femenina Favorita

Becky G

Dúo o Grupo Latino Favorito

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Álbum Latino Favorito

Bad Bunny: DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Canción Latina Favorita

Shakira: Soltera

Artista de Rock Favorito

Twenty One Pilots

Álbum de Rock Favorito

Twenty One Pilots: Clancy

Canción de Rock Favorita

Linkin Park: The Emptiness Machine

Artista Dance/Electronico Favorito

Lady Gaga

Banda Sonora Favorita

Arcane League of Legends: Season 2

Artista de Afrobeats Favorito

Tyla

Artista de K-Pop Favorito

RM

Comentarios