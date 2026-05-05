Rechazan a jugadores de Knicks en fiesta de Madonna y Sabrina

No importa si eres un deportista famoso; para Madonna y Sabrina Carpenter, si no estás en su lista, no puedes entrar a sus fiestas.

Y es que este martes el medio TMZ dio a conocer que algunos jugadores de los New York Knicks de la NBA fueron rechazados en la puerta de la fiesta de ambas cantantes posterior a la Met Gala.

De acuerdo con el portal, varias estrellas de los Knicks intentaron asistir a la fiesta de Madonna y Sabrina Carpenter la madrugada de este martes, apenas horas después de su victoria en el primer partido de los playoffs ante los Philadelphia 76ers, pero no pudieron pasar de la puerta.

Después de que se les negara el acceso al evento, los jugadores se dirigieron al club The Box.

La fiesta se realizó en la quinta planta principal del club Zero Bond en Nueva York y contó con un estricto protocolo de seguridad y una lista de invitados limitada a unas 200 personas, a pesar de que el espacio tiene capacidad para casi 400 personas.

Además, los jugadores de los Knicks no fueron los únicos que se quedaron fuera, pues otras celebridades también se quedaron con las ganas de asistir a la fiesta.

Algunos de los invitados fueron Katy Perry, Margot Robbie, Hailey Bieber y Kendall, como también Serena Williams, Baz Luhrmann, Adrien Brody, Georgina Chapman, además de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Horas antes, la mayoría de los asistentes se movieron entre los eventos habituales de la Met Gala, incluidas las fiestas de GQ y Saint Laurent, antes de llegar a la fiesta de Zero Bond, que comenzó alrededor de la 01:00 horas de este martes y se prolongó hasta aproximadamente las 04:00 horas.

En cuanto a la seguridad del evento, esta era muy estricta, al grado de que toda la manzana alrededor del recinto estaba cerrada y con guardias de seguridad.

Con esto, una cosa es clara: no importa si eres un deportista famoso o una celebridad; si no estás en la lista, no puedes entrar a las fiestas de Sabrina y Madonna.

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