Arrancan los Critics Choice Awards 2026 y la temporada de premios

La temporada de premios finalmente arrancó con la edición 2026 de los Critics Choice Awards, la ceremonia que reconoce a lo más destacado del año en cine, televisión y plataformas de streaming, de acuerdo con la Asociación de Críticos de Cine en colaboración con la Asociación de Periodistas de Televisión.

La gala celebró su edición número 31 y volvió a consolidarse como uno de los primeros termómetros rumbo a los premios más importantes de la industria.

El Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, en California, se llenó de figuras que dieron vida a una noche marcada por el reconocimiento artístico, pero también por la moda.

Y es que la alfombra roja se convirtió en un escaparate de estilos que combinaron propuestas contemporáneas con guiños a la elegancia clásica, reflejando el espíritu de una industria en constante evolución.

Entre los rostros que captaron la atención de las cámaras estuvieron Elle Fanning, Kiernan Shipka y Mia Goth, quienes destacaron por elecciones arriesgadas y sofisticadas, así como McKenna Grace y Bella Ramsey, representantes de una nueva generación que pisa con fuerza tanto en la pantalla como en el terreno de la moda. Noah Schnapp también fue parte de los invitados que generaron conversación entre fans y especialistas.

La alfombra roja reunió además a figuras consolidadas como Adam Sandler y su esposa Jackie Sandler, quienes desfilaron juntos, al igual que Sofia Pernas y Justin Hartley, mientras que Jeff Goldblum aportó su ya característico estilo elegante.

Britt Lower, Chase Infiniti y Paul Downs junto a Megan Stalter completaron una lista diversa de talentos que reflejó la amplitud de disciplinas reconocidas por los Critics Choice Awards.

Con una combinación de celebridades consagradas y nuevas promesas, la gala no solo dio inicio oficial a la temporada de premios, sino que también dejó claro que la moda y la expresión personal siguen siendo parte esencial del relato que rodea a cada ceremonia, convirtiendo la alfombra roja en un espectáculo por derecho propio.

Jeff Goldblum

Bella Ramsey

Sofia Pernas y Justin Hartley

Paul Downs y Megan Stalter

Mckenna Grace

Chase Infiniti





