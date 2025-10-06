Éxito en Milán la exposición póstuma de Giorgio Armani

La exposición Giorgio Armani, Milán, por Amor, instalada en la Pinacoteca de Brera, pocas semanas después de la muerte del célebre diseñador a los 91 años, es un todo un éxito.

La muestra reúne 129 looks icónicos de Armani, desde los años 80 hasta la actualidad, situándolos en diálogo con obras maestras de Rafael, Caravaggio, Mantegna y Piero della Francesca.

El proyecto fue planeado antes del fallecimiento del diseñador con el objetivo de subrayar su influencia transformadora en el universo de la moda.

"El maestro Armani combinaba un rigor absoluto con una humildad poco común en las grandes figuras del sector", señaló el director de la galería, Angelo Crespi. "Siempre sostuvo que no quería entrar en un diálogo estrecho con las obras de Rafael o Caravaggio, sino mantener una distancia respetuosa".

La exposición busca una simbiosis con las obras de arte: los looks seleccionados dialogan con el ambiente de cada sala sin alterar el ritmo de la experiencia museística, del mismo modo que Armani concibió siempre sus prendas, diseñadas para realzar al individuo sin imponer su presencia.

Un conjunto azul de falda asimétrica y body, llevado por Juliette Binoche en Cannes 2016, dialoga con el intenso azul del retrato La Virgen con el Niño (1510) de Giovanni Bellini. Un trío de vestidos iluminados resplandece frente a Los Desposorios de la Virgen, de Rafael.

Y el célebre traje de hombros caídos que vistió Richard Gere en la película American Gigolo, pieza que catapultó a Armani a la fama internacional, se expone entre los frescos de Donato Bramante.

El propio diseñador aparece simbólicamente en la última sala: una camiseta blanca frente al icónico Il Bacio, de Francesco Hayez, emblema de la Pinacoteca de Brera.

"Cuando recorro la muestra pienso que él estaría inmensamente orgulloso", asegura Anoushka Borghesi, directora mundial de comunicación de Armani.

La exposición estará abierta hasta el 11 de enero de 2026.

