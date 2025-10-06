Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_10_05_a_la_s_20_16_54_260e97f417
Escena

Éxito en Milán la exposición póstuma de Giorgio Armani

La Pinacoteca de Brera exhibe 129 looks icónicos del diseñador, en diálogo con obras de Rafael, Caravaggio y otros maestros del arte

  • 06
  • Octubre
    2025

La exposición Giorgio Armani, Milán, por Amor, instalada en la Pinacoteca de Brera, pocas semanas después de la muerte del célebre diseñador a los 91 años, es un todo un éxito.

La muestra reúne 129 looks icónicos de Armani, desde los años 80 hasta la actualidad, situándolos en diálogo con obras maestras de Rafael, Caravaggio, Mantegna y Piero della Francesca.

El proyecto fue planeado antes del fallecimiento del diseñador con el objetivo de subrayar su influencia transformadora en el universo de la moda.

"El maestro Armani combinaba un rigor absoluto con una humildad poco común en las grandes figuras del sector", señaló el director de la galería, Angelo Crespi. "Siempre sostuvo que no quería entrar en un diálogo estrecho con las obras de Rafael o Caravaggio, sino mantener una distancia respetuosa".

Captura de pantalla 2025-10-05 a la(s) 20.17.14.png

La exposición busca una simbiosis con las obras de arte: los looks seleccionados dialogan con el ambiente de cada sala sin alterar el ritmo de la experiencia museística, del mismo modo que Armani concibió siempre sus prendas, diseñadas para realzar al individuo sin imponer su presencia.

Un conjunto azul de falda asimétrica y body, llevado por Juliette Binoche en Cannes 2016, dialoga con el intenso azul del retrato La Virgen con el Niño (1510) de Giovanni Bellini. Un trío de vestidos iluminados resplandece frente a Los Desposorios de la Virgen, de Rafael.

Y el célebre traje de hombros caídos que vistió Richard Gere en la película American Gigolo, pieza que catapultó a Armani a la fama internacional, se expone entre los frescos de Donato Bramante.

El propio diseñador aparece simbólicamente en la última sala: una camiseta blanca frente al icónico Il Bacio, de Francesco Hayez, emblema de la Pinacoteca de Brera.

"Cuando recorro la muestra pienso que él estaría inmensamente orgulloso", asegura Anoushka Borghesi, directora mundial de comunicación de Armani.

La exposición estará abierta hasta el 11 de enero de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_84_df5ca82080
Obispo asiste a la Jornada Mundial de Migrantes en el Vaticano
exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
tepito_mundial_2026_8c33e1c574
Ejecutan a joven embarazada de 17 años en Tepito
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_06_at_9_31_38_PM_3c6706e9f2
Iluminan de verde palacio municipal como muestra de inclusión
escena_zelda_williams_e36024b052
Zelda Williams pide que no le manden videos de su papá con IA
431980d6420559528d38b92be84297cdc6c00151w_c4be99ef58
Hallan muerto al sacerdote que había desaparecido en Guerrero
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×