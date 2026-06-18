Bad Bunny bate récord de US$1,000 millones recaudados en giras

Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en superar los mil millones de dólares en ingresos por giras, impulsado por el éxito de su tour mundial

El cantante Bad Bunny alcanzó un nuevo hito en la industria musical al convertirse en el primer artista latino en superar los mil millones de dólares en ingresos por venta de boletos en sus giras, gracias al éxito de su tour mundial Debí Tirar Más Fotos.

La gira, que hasta ahora no contempla presentaciones en Estados Unidos, ha logrado cifras históricas con conciertos en Sudamérica, Australia, Japón y Europa.

Una gira que rompe récords

De acuerdo con cifras reportadas a Billboard Boxscore, Debí Tirar Más Fotos ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2.4 millones de boletos durante sus primeros 41 conciertos, incluidos los 10 realizados en Madrid entre el 30 de mayo y el 15 de junio.

Con estos resultados, la gira se convirtió en la más taquillera y con mayor asistencia registrada por Boxscore entre aquellas que no han incluido conciertos en Estados Unidos.

El puertorriqueño superó la marca que mantenía la gira Progress Live de Take That, que en 2011 recaudó 185.2 millones de dólares y vendió 1.8 millones de entradas.

Los diez conciertos ofrecidos en Madrid reunieron a 623 mil asistentes y generaron ingresos por 96.1 millones de dólares, consolidando a la capital española como una de las plazas más exitosas del recorrido.

Sumando también las presentaciones en Barcelona y Lisboa, la etapa europea acumula 129.6 millones de dólares en ingresos y 861 mil boletos vendidos, equivalentes al 36% de la recaudación total de la gira.

Un referente para la música en español

Con sus diferentes giras, entre ellas World's Hottest Tour, Most Wanted Tour y El Último Tour del Mundo, además de sus presentaciones realizadas entre 2017 y 2019, Bad Bunny acumula ingresos por 1.08 mil millones de dólares y 6.4 millones de entradas vendidas en 260 conciertos.

Este logro lo convierte en el primer artista latino y el primero que interpreta su repertorio principalmente en español en superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla.

Con 15 fechas europeas aún pendientes antes de concluir el 22 de julio en Bruselas, las proyecciones estiman que Debí Tirar Más Fotos podría cerrar con una recaudación superior a los 450 millones de dólares.

El nuevo récord se suma a otros hitos alcanzados por Bad Bunny en los últimos años, como convertirse en el primer artista con un álbum completamente en español en liderar el Billboard 200 y en encabezar las clasificaciones anuales de mejores artistas y giras de Billboard.