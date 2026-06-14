Spielberg recauda US$44 millones en estreno de 'Disclosure Day'

Steven Spielberg estrenó su primera película taquillera de verano con una recaudación de más de 44 millones de dólares en los cines de Norteamérica.

"Discosure Day" se estrenó en gran medida como se esperaba y recaudó 92.9 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana.

Esta película es la primera que estrena en 10 años y se remonta a un mundo muy distinto al que alguna vez recibió a “Tiburón” o “Jurassic Park”.

Su competencia más cercana fue el éxito indie de terror “Obsession”, dirigido por el youtuber y ahora cineasta Curry Barker, quien tiene 50 años menos que Spielberg.

“Funcionó de manera muy, muy uniforme en todos Estados Unidos y Canadá”, comentó Jim Orr.

Aunque es un buen comienzo, “Disclosure Day” dependerá de una fuerte permanencia para tener éxito. Las reseñas han sido sólidas, aunque la respuesta del público no fue abrumadora.

Mientras tanto, la sensación de “Obsession” continúa. Aunque originalmente se estrenó con 17.2 millones de dólares, el lanzamiento ha superado esa cifra cuatro fines de semana consecutivos.

Con un costo de producción inferior a 1 millón de dólares, “Obsession” figura entre los estrenos más rentables que se recuerdan en tiempos recientes. Focus la adquirió por 15 millones de dólares.

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