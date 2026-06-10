Explora el plagio en la música con la película 'Letras robadas'

La delgada línea entre inspiración y plagio es abordada en la comedia romántica "Letras robadas", en la que Paul Rudd y Nick Jonas comparten créditos como protagonistas.

La película, dirigida por John Carney, presenta a Rick (Rudd), un cantante de bodas que soñó con ser un artista famoso en la industria musical, y a Danny (Jonas), una estrella pop que busca reavivar su carrera.

Las vidas de ambos se cruzarán y, tras una velada acústica entre amigos, Danny lanzará como suya una canción creada esa noche que terminará siendo un gran éxito… pero ¿a quién pertenece realmente esa creación?

“Me interesaba mucho explorar esa línea tan fina que existe entre la satisfacción y la insatisfacción. Entre sentirse contento con la vida que uno tiene y preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes”, dijo Rudd.

El actor destacó que dar vida a un personaje que tiene sus sueños guardados en un cajón fue muy divertido porque se inicia de una forma y se va dando una temporada.

“Imaginar a alguien que deseó algo con todas sus fuerzas, que estuvo tan cerca de conseguirlo y que finalmente lo vio escapar, resulta fascinante”, mencionó. “Entender cómo reaccionaría y vivir un tiempo dentro de ese estado mental fue un desafío muy interesante”.

El director destacó que para el otro protagonista siempre tuvo claro que buscaba a un cantante real, y que la llegada de Jonas le valieron algunas críticas.

“Si me dijeron ‘¿no convertirá la película en una cinta de Disney?’, pero la realidad es que humanizó al personaje y hasta le dio un tono más sombrío, lo convirtió en un ser voluble y enigmático”, contó Carney.

Para el menor de los hermanos Jonas, dar vida a Danny fue identificarse en muchos aspectos, pues, como el personaje, también tuvo que reconstruir su carrera cuando la agrupación con sus hermanos se disolvió.

“El guion era muy rico y con mucho corazón; más mi experiencia buscando qué hacer en mi carrera en solitario me dieron muchas herramientas para crear un Danny que vas a querer y que vas a odiar”, dijo el cantante.

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