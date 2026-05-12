‘Obsesión’ lleva el terror psicológico a los extremos del amor

La trama de esta película de terror psicológico explora hasta sus últimas consecuencias el clásico refrán “ten cuidado con lo que deseas”… sobre todo si de elegir pareja se trata.

“El hecho de que una película como Obsesión siquiera pueda existir es prueba de un mínimo avance social”, señala IndieWire.

Michael Johnston interpreta a Bear, un joven que recurre a un misterioso objeto para conquistar a Nikki, la chica de sus sueños, interpretada por Inde Navarrete —actriz de ascendencia mexicana que forma parte de una nueva ola de talento latino emergente en Hollywood— y que para él parecía completamente inalcanzable.

Sin embargo, gracias a un elemento paranormal de la historia, su deseo se hace realidad… pero de la forma más oscura posible, desatando así una obsesión tóxica que hará que él intente echar atrás su deseo.

“El horror te permite explorar ideas y emociones extremas de una forma que resulta sincera y visceral. No quería dictarle al público cómo sentirse… quiero que la gente salga del cine aún discutiendo, cuestionando lo que vio”, dijo el director Curry Barker.

“Quería contar hasta dónde puede llegar la fijación de una persona por otra y en qué momento lo que llamamos amor deja de serlo”, explica Curry Barker. “Se trata de qué significa realmente el amor… o si estamos hablando de obsesión”.

El cineasta y creador digital Curry Barker representa una nueva generación de talentos que ha logrado dar el salto de las plataformas digitales al cine. Su trayectoria comenzó en YouTube, donde alcanzó notoriedad junto a Cooper Tomlinson como parte del dúo cómico That’s a Bad Idea, construyendo una sólida comunidad gracias a sus sketches; venir de la comedia y sorprender como director de terror ya le vale comparaciones con Jordan Peele.

“Barker no se contiene, volviéndose más oscuro, perturbador y sangriento con cada escena en este estudio sobre la dependencia extrema”, apunta Roger Ebert.

El punto de inflexión para Barker llegó con The Chair, cortometraje que superó los nueve millones de visualizaciones, seguido por Milk & Serial, largometraje independiente que se volvió viral y captó la atención de la industria. Este impulso lo llevó a desarrollar su primer proyecto cinematográfico de gran escala: Obsesión.

Barker ha encontrado en el horror un vehículo ideal para explorar emociones intensas y universales. En Obsesión, aborda este concepto como una fuerza que puede consumir por completo a una persona. Este cineasta de 26 años, nacido en Mobile, Alabama, construye una narrativa que combina deseo, consecuencias y tensión psicológica, consolidando su estilo dentro del género.

“Obsesión ofrece justo lo que los aficionados al cine de terror están deseando: una película atrevida, inquietante y que da que hablar, que aporta un aire fresco al género”, destaca el medio norteamericano Horror Movies Uncut tras recibir de forma positiva el filme.

Con este debut en la gran pantalla, Curry Barker se posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras del cine de horror contemporáneo.

Obsesión llega a los cines de México este 14 de mayo.

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