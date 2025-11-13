Cerrar X

Extienden condena de Sean 'Diddy' Combs; saldrá en 2028

El rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión el 4 de junio de 2028, tras la ampliación de su condena por presuntas faltas disciplinarias en prisión

El rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs permanecerá en prisión hasta el 4 de junio de 2028, un mes más de lo dictado originalmente, debido a presuntas violaciones de normas penitenciarias, informó la revista People.

Combs, condenado en octubre pasado a 50 meses de cárcel por transportar personas para ejercer la prostitución, debía salir el 8 de mayo de 2028, según el Federal Bureau of Prisons (BOP), pero su fecha fue modificada.

Reportan faltas dentro del penal

Aunque las autoridades no han revelado oficialmente los motivos de la ampliación, medios estadounidenses señalan que Combs habría violado el reglamento interno en más de una ocasión.

El sitio TMZ informó que el músico fue sorprendido consumiendo alcohol casero elaborado con Fanta, manzanas y azúcar, mientras que CBS News señaló que realizó una llamada telefónica múltiple, prohibida en prisión.

Un portavoz del artista, detenido desde septiembre de 2024, negó las acusaciones y aclaró que la llamada fue con su abogado.

“No ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias”, afirmó el representante de Combs a People.

 


