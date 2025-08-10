Cerrar X
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Juan Carlos Ramírez Ayala, reconocido por su participación en populares series televisivas

  • 10
  • Agosto
    2025

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Juan Carlos Ramírez Ayala, reconocido por su participación en populares series televisivas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, I Am This Agency, que a través de redes sociales pidió oraciones por la familia del actor.

Ramírez Ayala, de 38 años, también había destacado en la actuación publicitaria, participando en diversos comerciales a lo largo de su carrera.

Su repentina muerte ha generado gran conmoción tanto en el medio artístico como entre el público, que ha comenzado a manifestar su pesar y enviar mensajes de condolencia a sus familiares a través de las redes sociales del actor.

De acuerdo con el comunicado emitido por su agencia, el actor falleció a causa de un aneurisma cerebral.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, compartieron.

Fallece el actor Juan Carlos Ramírez Ayala por aneurisma cerebral

 


