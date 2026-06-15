Fallece Anne Schedeen, estrella de la serie 'ALF', a los 77 años

La actriz estadounidense Anne Schedeen, conocida por interpretar a Kate Tanner en la serie de comedia "ALF", murió a los 77 años, según confirmaron este lunes sus familiares y su representante, Tom Markley.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus familiares destacaron la personalidad de Schedeen, su creatividad y el cariño que siempre mostró hacia quienes la rodeaban.

"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos y amor por las buenas historias", expresaron.

El mensaje también recordó su pasión por el arte, la pintura, la escultura y la creación de objetos artesanales, además de la alegría que transmitía en su vida cotidiana.

Por su parte, su representante, Tom Markley, la describió como una "verdadera artista y amiga".

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento. Su familia informó que la actriz murió de manera pacífica y pidió respeto durante este momento de duelo.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Oregón, creció en una granja a las afueras de Portland y comenzó a abrirse camino en la industria del entretenimiento durante la década de los setenta.

Antes de alcanzar reconocimiento internacional participó en diversas producciones televisivas como "Emergency!", "The Six Million Dollar Man", "Simon & Simon", "Paper Dolls", "Magnum", "P.I. y Cheers", consolidando una trayectoria constante en la pantalla chica.

Sin embargo, el papel que definió su carrera llegó en 1986.

El personaje que la convirtió en un rostro familiar

Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de familia que debía lidiar con las ocurrencias de "ALF", el carismático extraterrestre que llega a vivir con los Tanner tras estrellar su nave en el garaje de su casa.

La serie se emitió entre septiembre de 1986 y marzo de 1990 y se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, dando origen a proyectos derivados, incluida una serie animada.

Gracias a ese personaje, Anne Schedeen se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión familiar de finales de los años ochenta.

Años después, la actriz habló abiertamente sobre las dificultades detrás de cámaras durante la grabación de "ALF".

En declaraciones retomadas por medios especializados, describió el proceso como una "pesadilla técnica" debido a la complejidad de grabar escenas junto al famoso extraterrestre animatrónico.

"Todo era extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con ALF, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación", recordó.

También reconoció que existían tensiones entre algunos integrantes del elenco, al grado de definir la producción como "una gran familia disfuncional".

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