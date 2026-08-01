Fallece Nirmal Purja, estrella del alpinismo mundial

El montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido mundialmente por escalar los 14 ochomiles del planeta en tiempo récord murió tras una avalancha en Pakistán

El alpinista nepalí Nirmal Purja, una de las figuras más influyentes del montañismo moderno y protagonista del documental "Los 14 ochomiles: No hay nada imposible", murió a los 43 años tras una avalancha ocurrida en Broad Peak, una de las montañas más altas del mundo ubicada en la cordillera del Karakórum, en Pakistán.

La tragedia ocurrió el pasado 30 de julio mientras Purja lideraba una expedición integrada por 10 escaladores. Tras varios días de búsqueda y rescate, este sábado se confirmó oficialmente su fallecimiento junto al de otros integrantes del grupo.

La empresa Elite Expeditions, fundada por el propio Purja, confirmó la noticia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

"Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak", señaló la organización.

La compañía también informó el fallecimiento de Pur Bahadur Gurung y Nima Sherpa, integrantes de la expedición, además de expresar condolencias a familiares, amigos y colegas de las víctimas.

Las labores de rescate comenzaron inmediatamente después del accidente, pero las condiciones meteorológicas complicaron los trabajos.

El viernes se localizaron cuatro cuerpos y la búsqueda tuvo que suspenderse temporalmente debido al mal clima.

Cuando los equipos reanudaron las operaciones este sábado, se confirmó que no había sobrevivientes.

La avalancha impactó a un grupo de diez montañistas que se encontraban en Broad Peak, una montaña de 8,047 metros de altura.

Entre los desaparecidos figuraban escaladores de Nepal, Pakistán, Omán, Estados Unidos y China.

Las autoridades informaron que el equipo perdió toda comunicación tras el desprendimiento de nieve y roca, por lo que se desplegó un amplio operativo con apoyo terrestre y aéreo para intentar localizarlos.

Aunque inicialmente existió esperanza debido a que el dispositivo de rastreo de Purja registró movimiento después del accidente, finalmente se confirmó su muerte durante las labores de recuperación.

El hombre que desafió los límites del alpinismo

Nirmal Purja nació en Nepal y alcanzó reconocimiento internacional por una de las hazañas más impresionantes en la historia del montañismo.

En 2019 rompió todos los récords al escalar las 14 montañas de más de 8,000 metros del planeta en apenas seis meses, una proeza que fue documentada bajo el título "Los 14 ochomiles: No hay nada imposible".

Su logro transformó la percepción mundial sobre los límites físicos y mentales en la alta montaña y lo convirtió en una referencia para miles de deportistas alrededor del mundo.

Antes de dedicarse por completo al alpinismo, sirvió en el ejército británico desde 2003 hasta 2019 y fue distinguido con la Orden del Imperio Británico por sus servicios.

Buscaba una nueva marca histórica

Días antes de la expedición, Purja compartió un mensaje en redes sociales donde reveló que estaba cerca de conseguir otro récord.

Explicó que, si lograba coronar Broad Peak, únicamente le faltaría Cho Oyu para convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 ochomiles del planeta sin oxígeno suplementario.

"Mi única batalla fue contra el hombre que fui ayer", escribió entonces.

También dejó un mensaje que hoy cobra un significado especial: