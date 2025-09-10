Cerrar X
Escena

Fallece Don Lupe Chávez, mánager de Grupo Pesado

El fallecimiento de don Lupe, ocurrido el martes 9 de septiembre, fue compartido este miércoles por el grupo a través de su cuenta oficial en Instagram

El mundo de la música norteña está de luto después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Guadalupe Chávez Guzmán, quien tuvo un papel esencial en el desarrollo de Grupo Pesado y en la consolidación del género en la región.

La agrupación, en un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, confirmó su partida, destacando el impacto de Don Lupe no solo como mánager, sino como amigo y mentor.

“Tu huella quedará para siempre, gracias por todo”, escribió la agrupación, recordando la amistad y el legado que dejó en la agrupación.

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y mánager de Grupo Pesado durante muchos años”, fue parte del mensaje de despedida.

La banda resaltó la dedicación de don Lupe y su papel como pieza clave en su trayectoria, agradeciendo su apoyo constante.

El luto por su muerte también trascendió fuera de Grupo Pesado, pues otras bandas del regional mexicano se sumaron a las muestras de afecto.

“Gracias, Guadalupe Chávez Guzmán. “Tu amistad fue un regalo, tu presencia, una bendición”, escribió Grupo Intenso.

“Gran personaje de la música norteña, representante de muchos grupos. “Su huella será imborrable”, fue el mensaje que dejaron Los Reyes del Camino. 

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas ni la fecha exacta de su deceso.

Don Lupe fue una pieza de gran importancia para la historia de la música norteña. Además de su rol empresarial, se destacó por su cercanía con los artistas, ganándose el cariño de todos aquellos que trabajaron con él.


