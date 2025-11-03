Cerrar X
Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años

La actriz estadounidense Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar, falleció este lunes 3 de noviembre a los 89 años en su residencia de Ojai, California

La actriz estadounidense Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar por sus interpretaciones en Alicia ya no vive aquí, Corazón salvaje y Rambling Rose, falleció este lunes 3 de noviembre a los 89 años en su residencia de Ojai, California.

La noticia fue confirmada por un representante de su hija, la también actriz Laura Dern, quien despidió a su madre con un emotivo mensaje:

“Mi increíble heroína y el profundo regalo que fue mi madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana. Era la mejor madre, abuela, actriz y alma compasiva que uno pudiera imaginar. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.

Nacida el 29 de noviembre de 1935 en Laurel, Mississippi, Ladd desarrolló una extensa carrera en cine y televisión. Inició su trayectoria en las décadas de 1950 y 1960 con participaciones en series como Naked City, Perry Mason y Mr. Novak.

Su primer papel cinematográfico importante fue en The Wild Angels (1966), junto a Peter Fonda y Bruce Dern, quien más tarde se convertiría en su esposo.

Su consagración llegó en 1974 con la película “Alicia ya no vive aquí”, dirigida por Martin Scorsese, donde interpretó a Flo, papel que le valió su primera nominación al Óscar. La cinta inspiró la exitosa serie Alice, por la cual Ladd ganó un Globo de Oro en 1981.

A lo largo de su carrera, participó en producciones como Something Wicked This Way Comes (1983), Ghosts of Mississippi (1996), 28 Days (2000), Joy (2015) y Gigi & Nate (2022).

En televisión, tuvo papeles destacados en Kingdom Hospital y Chesapeake Shores.

En 1990 volvió a brillar en Corazón salvaje, de David Lynch, donde actuó junto a su hija Laura Dern, obteniendo su segunda nominación al Óscar.

Al año siguiente, ambas fueron nominadas nuevamente por Rambling Rose, convirtiéndose en una de las pocas duplas madre-hija candidatas en una misma edición de los premios.

Diane Ladd deja un legado de más de 100 producciones y seis décadas dedicadas a la actuación. 


