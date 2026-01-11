Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_25_79a4a31fcc
Escena

Pan de Taylor Swift es el accesorio más popular de 2026: Vogue

La revista lo nombró como “the hottest accessory of 2026 so far” luego de que la cantante fuera captada regalando sus famosos panes artesanales

  • 11
  • Enero
    2026

El pan de masa madre horneado por Taylor Swift se ha convertido en el nuevo símbolo de estatus en Hollywood. La revista Vogue lo nombró recientemente como “the hottest accessory of 2026 so far”, luego de que la cantante fuera captada regalando sus famosos panes artesanales a amigos cercanos.

Una cena que lo cambió todo

Todo comenzó el 9 de enero de 2026, cuando Swift salió a cenar en The Bird Streets Club, en Los Ángeles, acompañada de las hermanas Haim y el cantante Sombr.

ASEDRVde.JPG

Al abandonar el lugar, cada uno llevaba una bolsa con un pan de masa madre casero preparado por la propia Taylor, cuidadosamente envuelto y con etiquetas escritas a mano.

Las frases, cargadas de humor swiftie, incluían juegos de palabras como “Are you bready for it?” y rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

El nuevo “it item” de Hollywood

Las imágenes de las celebridades cargando sus panes dispararon la conversación digital.

El sourdough de Taylor fue apodado como el nuevo “it item” del año: un accesorio no oficial que simboliza cercanía con la cantante. Incluso antes del reconocimiento de Vogue, sus fans ya la llamaban “la hada del pan de masa madre”.

RFBSW.JPG

La fascinación de Swift por el sourdough no es nueva.

En agosto de 2025, durante su participación en el podcast New Heights, conducido por su prometido Travis Kelce y su cuñado Jason, confesó que la masa madre “se apoderó de su vida” y que habla de pan “el 60% del tiempo”.

GzsqFZhWwAAZveM.jfif

La cantante describió esta afición como uno de sus “hobbies de abuela”, junto con coser, pintar y cocinar.

Panes con sello personal

Entre las variedades favoritas que hornea se encuentran blueberry lemon, cinnamon swirl, cinnamon raisin y un especial funfetti sourdough con sprinkles, pensado para las hijas de Jason Kelce.

GzsqFZuX0AAjZDr.jfif

Taylor no solo hornea, también participa activamente en comunidades en línea, lee blogs especializados y envía sus creaciones a amigos para recibir retroalimentación.

Hoy, más que un simple pan, el sourdough de Taylor Swift es una declaración cultural… y apenas es enero de 2026.

G-VRhAIXsAAj2gJ.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T135410_491_8d0ecdb334
Indy hace historia al ganar premio actoral en Hollywood
plantillas_web_fb67307433
Sarah Parker y Helen Mirren reciben Globos de Oro honoríficos
escena_nicole_kidman_keith_urban_d0ca7e0a9e
Nicole Kidman y Keith Urban acuerdan su divorcio
publicidad

Últimas Noticias

bordados_record_1491432e85
México teje récord mundial con exposición de bordados más grande
escena_mario_cid_c800bc7f0f
Muere Mario Cid, figura del Cine de Oro mexicano, a los 93 años
inter_trump_petroleo_cuba_2_ea7c200a82
Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×