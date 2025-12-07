Podcast
Fan jala el cabello de Shakira en concierto de Montevideo

Una fan jaló el cabello de Shakira durante su show en Montevideo; el momento se viralizó y generó humor y críticas en redes

Shakira vivió un momento incómodo durante su presentación del 6 de diciembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Mientras se acercaba al público para interactuar, una fan tomó un mechón de su cabello y lo jaló con fuerza, haciendo que la cabeza de la cantante se fuera hacia atrás.

El momento queda grabado y se viraliza

El tirón ocurrió mientras interpretaba BZRP Music Sessions, Vol. 53.

En los videos difundidos se observa cómo Shakira se lleva la mano a la cabeza y retrocede sorprendida, aunque mantiene la sonrisa y sigue cantando sin detener el espectáculo.

Las imágenes se volvieron tendencia rápidamente. Usuarios bromearon con frases como “mis extensiones” y “yo así no me llevo”, mientras otros criticaron el exceso de fanatismo y recordaron que este tipo de actos pueden poner en riesgo a los artistas.

A pesar del susto, Shakira continuó el show sin mayores complicaciones y mantuvo su energía habitual.

El episodio, aunque breve, dejó claro el impacto de su cercanía con el público y los límites que a veces se cruzan en medio de la euforia.


