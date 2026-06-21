Enciende Imagine Dragons a más de 120 mil en el FIFA Fan Fest

La banda estadounidense encendió el escenario del Monterrey FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora, donde miles vivieron una noche que fusionó futbol y música

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Un solo coro creado por las voces de más de 120 mil personas se hizo escuchar en el Parque Fundidora en la actuación de Imagine Dragons, como parte de las actividades del FIFA Fan Fest Monterrey.

Desde temprana hora, miles de asistentes comenzaron a formar largas filas que se extendieron por la avenida Madero y al interior del Parque Fundidora, en espera de uno de los eventos más esperados de la jornada.

Durante más de hora y media, Imagine Dragons hizo cantar y disfrutar a los asistentes con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos Enemy, Bones, Thunder, Believer, Demons, Natural y Radioactive, generando una gran fiesta para aficionados locales y visitantes.

Previo al concierto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, realizó un recorrido de prueba en el monorriel de la Línea 6 del Metro y realizó una parada a la altura del Parque Fundidora, donde asistentes y familias que se encontraban en el lugar observaron con asombro.

El momento culminante de la noche llegó cuando Daniel Coulter Reynolds se colocó la camiseta de la Selección Mexicana y besó la bandera nacional, y cantó parte de “Cielito Lindo”, desatando la euforia de los 120 mil asistentes que, de acuerdo con cifras oficiales de las autoridades, se dieron cita en el evento.

La banda entregó una actuación llena de energía sobre el escenario, conquistando tanto a sus seguidores regios como a los miles de visitantes de distintas partes del mundo que se encuentran en la ciudad para disfrutar de la máxima fiesta del futbol.