Más de 100 mil personas abarrotan el FIFA Fan Fest™ en Fundidora

La entrada de este jueves fue igual a la capacidad del Estadio Monterrey, el "Volcán" Universitario y el Estadio de Borregos del Tec juntos

Tal y como se esperaba, el FIFA Fan Fest™ instalado en Monterrey sigue siendo un éxito rotundo y este 18 de enero tuvo posiblemente su día más espectacular, pues más de 100 mil personas abarrotaron el Parque Fundidora.

Este entradón fue impulsado por el partido de la Selección Mexicana y su similar de Corea del Sur, el cual terminó con un triunfo del local en el Estadio Guadalajara, que le valió ser primer lugar del Grupo A en Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para poner en perspectiva, la entrada de este jueves fue igual a la capacidad del Estadio Monterrey, el "Volcán" Universitario y el Estadio de Borregos del Tec juntos.

Accesos controlados

Debido a la altísima demanda por estar en el punto de reunión más importante para el público futbolero de Nuevo León, autoridades del parque, apoyados de elementos de Fuerza Civil, quienes se encargaron de la vigilancia del lugar, restringieron el acceso al festival.

Esta medida se implementó para impedir que existiera sobrecupo, lo que podría derivar en diversos incidentes que serína más complicados de atender.

Saldo blanco

Autoridades no han reportado al momento ningún accidente de consideración, salvo personas que sufrieron los efectos del altísimo calor que se presentó durante todo el día en la Sultana del Norte, que superó los 47 grados.

Una fiesta total

Debido a la amplia variedad de comida, bebida y un ambiente inigualable que hay desde hace más de una semana, el FIFA Fan Fest™ de monterrey se volvió una parada obligada para todos los regios y turistas que llegaron a la ciudad, debido a que da la oportunidad de vivir un auténtico ambiente mundialista sin gastar una fortuna.