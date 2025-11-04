Fátima Bosch denuncia maltrato en Miss Universo 2025

La Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, denunció públicamente haber sido “insultada e irrespetada” por Nawat Itsaragrisil, director regional del certamen, durante una reunión preliminar en Bangkok.

De acuerdo con la modelo tabasqueña, el directivo le gritó y la llamó “estúpida” frente a sus compañeras, tras cuestionarla por no publicar contenido promocional sobre Tailandia, país anfitrión del concurso.

“Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. No había hecho nada malo”, expresó Bosch en una transmisión en vivo, afirmando que decidió denunciar el hecho para defender su dignidad y la de todas las concursantes.

El altercado provocó que la mexicana y otras candidatas abandonaran la sala en señal de protesta.

Testigos relataron que el organizador incluso pidió la intervención del personal de seguridad.

Bosch recalcó que su intención no es generar controversia, sino visibilizar el trato injusto. “El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas. Si nuestra dignidad está en riesgo, debemos alzar la voz”, señaló.

Hasta el momento, la organización internacional del certamen no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

Comentarios