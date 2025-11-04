Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T105618_032_383067d24f
Escena

Fátima Bosch denuncia maltrato en Miss Universo 2025

La Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, denunció públicamente haber sido “insultada e irrespetada” por Nawat Itsaragrisil

  • 04
  • Noviembre
    2025

La Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, denunció públicamente haber sido “insultada e irrespetada” por Nawat Itsaragrisil, director regional del certamen, durante una reunión preliminar en Bangkok.

De acuerdo con la modelo tabasqueña, el directivo le gritó y la llamó “estúpida” frente a sus compañeras, tras cuestionarla por no publicar contenido promocional sobre Tailandia, país anfitrión del concurso.

“Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. No había hecho nada malo”, expresó Bosch en una transmisión en vivo, afirmando que decidió denunciar el hecho para defender su dignidad y la de todas las concursantes.

El altercado provocó que la mexicana y otras candidatas abandonaran la sala en señal de protesta.

Testigos relataron que el organizador incluso pidió la intervención del personal de seguridad.

Bosch recalcó que su intención no es generar controversia, sino visibilizar el trato injusto. “El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas. Si nuestra dignidad está en riesgo, debemos alzar la voz”, señaló.

Hasta el momento, la organización internacional del certamen no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T171331_777_ef219bfeb4
ONU condena acoso a Sheinbaum y llama a no normalizar violencia
EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T130303_893_313c82a4e5
Acoso sufrido por la presidenta es hecho reprobable: Gobernación
agencia_viajes_cateo_7ad6f8f7cd
Catean agencia de viajes por presunto fraude millonario
publicidad

Últimas Noticias

luis_suarez_mls_3_partidos_4206170817
Suspenden a Luis Suárez un partido por conducta violenta
AP_25310002669836_799c314903
Noboa recorre con Kristi Noem posible base de EUA en Ecuador
Whats_App_Image_2025_11_05_at_8_05_34_PM_c97c0c7c29
EUA reducirá 10% de vuelos por falta de controladores aéreos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×