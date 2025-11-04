Nawat Itsaragrisil se disculpa tras insultos a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, ofreció disculpas públicas luego del altercado con Fátima Bosch, representante de México, ocurrido durante los preparativos del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, el empresario lamentó sus palabras y aseguró que ya pidió perdón personalmente a las competidoras.

Atribuyó su reacción a la presión por hacer de la edición 74 “la más perfecta de la historia”.

Itsaragrisil también denunció la ausencia de directivos de Miss Universo en Tailandia, solicitando que un representante acuda de inmediato al país asiático para atender la situación.

El conflicto surgió el 3 de noviembre durante la ceremonia de entrega de bandas, que fue suspendida tras la discusión entre el director tailandés y Bosch.

El organizador acusó a la mexicana de no promover a Tailandia en redes sociales, mientras que ella respondió que fue víctima de un trato ofensivo y denigrante.

Según Bosch, el director la llamó “estúpida” y le ordenó “callarse”. Ante ello, abandonó el evento acompañada por otras concursantes.

“Nadie tiene derecho a menospreciar nuestros sueños ni nuestra dignidad”, expresó la mexicana, quien reafirmó su respeto y cariño por el pueblo tailandés.

Este martes, Bosch retomó sus actividades en el concurso y fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte del público, que coreó “¡México, México!” a su salida del hotel de concentración.

Itsaragrisil, conocido por fundar la organización Miss Grand International, enfrenta críticas por su conducta, mientras la dirección global de Miss Universo no ha emitido aún un posicionamiento oficial sobre el incidente.

