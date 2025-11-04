Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T145550_462_cd8b67ff9b
Escena

Nawat Itsaragrisil se disculpa tras insultos a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, ofreció disculpas públicas luego del altercado con Fátima Bosch, representante de México

  • 04
  • Noviembre
    2025

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, ofreció disculpas públicas luego del altercado con Fátima Bosch, representante de México, ocurrido durante los preparativos del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, el empresario lamentó sus palabras y aseguró que ya pidió perdón personalmente a las competidoras.

Atribuyó su reacción a la presión por hacer de la edición 74 “la más perfecta de la historia”.

Itsaragrisil también denunció la ausencia de directivos de Miss Universo en Tailandia, solicitando que un representante acuda de inmediato al país asiático para atender la situación.

El conflicto surgió el 3 de noviembre durante la ceremonia de entrega de bandas, que fue suspendida tras la discusión entre el director tailandés y Bosch.

El organizador acusó a la mexicana de no promover a Tailandia en redes sociales, mientras que ella respondió que fue víctima de un trato ofensivo y denigrante.

Según Bosch, el director la llamó “estúpida” y le ordenó “callarse”. Ante ello, abandonó el evento acompañada por otras concursantes.

“Nadie tiene derecho a menospreciar nuestros sueños ni nuestra dignidad”, expresó la mexicana, quien reafirmó su respeto y cariño por el pueblo tailandés.

Este martes, Bosch retomó sus actividades en el concurso y fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte del público, que coreó “¡México, México!” a su salida del hotel de concentración.

Itsaragrisil, conocido por fundar la organización Miss Grand International, enfrenta críticas por su conducta, mientras la dirección global de Miss Universo no ha emitido aún un posicionamiento oficial sobre el incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
trump_venezuela_bombardear_54eb6542c4
Niega Trump haber ordenado ataque militar a Venezuela
melissa_cuba_4de525c635
'Melissa' atraviesa Cuba como un huracán de categoría 3
publicidad

Últimas Noticias

luis_suarez_mls_3_partidos_4206170817
Suspenden a Luis Suárez un partido por conducta violenta
AP_25310002669836_799c314903
Noboa recorre con Kristi Noem posible base de EUA en Ecuador
Whats_App_Image_2025_11_05_at_8_05_34_PM_c97c0c7c29
EUA reducirá 10% de vuelos por falta de controladores aéreos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×