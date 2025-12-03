Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, presentó una denuncia penal por presunta difamación contra la modelo mexicana y actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

La acción legal fue interpuesta el 12 de noviembre en Tailandia, según un documento compartido en las redes oficiales del certamen tailandés.

En el comunicado, la organización aclara que Nawat niega haber insultado a Bosch durante la reunión del 4 de noviembre con todas las candidatas del concurso.

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la Sra. Fátima Bosch ‘dumbhead’ (cabeza hueca)”, señala el mensaje.

Lo que dice Nawat: “Dije ‘damage’, no ‘dumbhead’”

El empresario sostiene que sus palabras fueron malinterpretadas y que lo que realmente dijo fue “damage”.

De acuerdo con el comunicado, esta palabra es claramente audible en las grabaciones difundidas en redes sociales.

La organización también difundió una transcripción del comentario original: “Si sigues las órdenes de tu director nacional te perjudicarás, si no, puedes hacerlo. Estoy muy feliz y el buen informe se enviará a la organización”.

Según la versión tailandesa, Bosch habría realizado una acusación falsa ante los medios tras abandonar la reunión.

Las declaraciones de Fátima Bosch

La controversia comenzó el 4 de noviembre, cuando Bosch aseguró ante la prensa que Nawat la había llamado “tonta” durante la reunión previa a la imposición de bandas del certamen.

“Lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización”, declaró la mexicana al salir de la sala.

Bosch también afirmó que levantó la voz porque consideró injusto el trato y señaló que el certamen debe ser un espacio seguro para todas las participantes: "El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrarla”.

En su mensaje final, hizo un llamado a las mujeres a defender su dignidad incluso dentro de espacios competitivos.

La postura de la organización tailandesa

El comunicado acusa a Bosch de mantener la versión del insulto en múltiples entrevistas, incluso después de conocer la supuesta aclaración de los hechos.

“Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal”, afirma la declaración, que recalca que el proceso legal seguirá su curso.

Además, la organización cerró con una advertencia: “Si se descubren nuevas acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales con todo el rigor de la ley”.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha respondido públicamente a la denuncia penal.

La ganadora de Miss Universo 2025 también enfrenta cuestionamientos relacionados con un presunto vínculo entre su padre y Raúl Rocha, director del certamen, lo que ha generado aún más controversia alrededor de su recién lograda corona.

