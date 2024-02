Festival de cine Berlinale es plataforma para el diálogo

La Berlinale abre este jueves su edición número 74 con la proyección de la película Small Things Like These, de Tim Mielants, protagonizada por Cillian Murphy, una de las veinte candidatas al Oso de Oro, y aspira, con su selección de películas, a posicionarse una vez más con fuerza como “plataforma de diálogo y entendimiento” en tiempos convulsos.

La codirectora del festival, Mariëtte Rissenbeek, subrayó que los festivales de cine ofrecen un espacio para la expresión artística y facilitan el diálogo pacífico, son lugares de encuentro e intercambio y contribuyen de forma importante al entendimiento internacional.

Se mostró convencida de que a través del poder de las películas y de debates abiertos, es posible contribuir a “fomentar la empatía, la concienciación y el entendimiento, también especialmente en momentos tan dolorosos como los actuales”, dijo, al referirse a “todas las víctimas de las crisis humanitarias”.

“Queremos que se tome conciencia del sufrimiento de todas las personas y que nuestro programa abra diferentes perspectivas sobre la complejidad del mundo”, añadió. Expresó la preocupación del festival por cómo se expande el antisemitismo, el resentimiento antimusulmán y la incitación al odio, tanto en Alemania como en todo el mundo.

Entre las actividades del festival destacan el viernes, la proyección de A Different Man, del estadounidense Aaron Schimberg, y La Cocina, del mexicano Alonso Ruizpalacios. El sábado será el turno de In Liebe, Eure Hilde, del alemán Andreas Dresen; Another End, del italiano Piero Messina, y Hors du Temps, del francés Olivier Assay.

Comentarios