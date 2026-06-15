FIFA analiza posible acción legal contra ShakiBecca

La imitadora venezolana Rebeca Maiellano, conocida internacionalmente como ShakiBecca, enfrenta una nueva polémica después de que diversos reportes señalaran que la FIFA analiza una posible infracción relacionada con el uso de contenido vinculado al Mundial 2026.

Aunque hasta el momento no existe una demanda formal ni un procedimiento público en su contra, la controversia ha generado atención debido a que involucra material protegido por derechos de propiedad intelectual asociados a la Copa del Mundo.

La presentación que encendió la polémica

El origen del caso estaría en una presentación inspirada en “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial interpretada por Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural.

De acuerdo con los reportes, durante el espectáculo se habrían utilizado imágenes, logotipos y referencias visuales relacionadas con el torneo, elementos que forman parte de los activos protegidos por la FIFA.

Cabe señalar que la organización mantiene una política estricta sobre el uso comercial de sus marcas, símbolos e identidad visual, especialmente durante la celebración de la Copa del Mundo, considerada uno de los eventos deportivos más importantes y rentables del planeta.

Desde el inicio del Mundial 2026, organismos relacionados con la propiedad intelectual han reiterado que nombres, emblemas, imágenes oficiales y materiales promocionales del torneo no pueden utilizarse con fines comerciales sin autorización previa.

La vigilancia sobre este tipo de contenidos se ha intensificado en las últimas semanas, particularmente en plataformas digitales y eventos públicos que buscan aprovechar la popularidad de la justa mundialista.

Además, “Dai Dai”, al formar parte de la producción oficial del torneo, también está respaldada por diversos derechos administrados por sus creadores y las entidades involucradas en el evento.

Lejos de ser una figura ocasional en redes sociales, ShakiBecca ha desarrollado una carrera profesional basada en su parecido físico y artístico con Shakira.

La venezolana suma más de medio millón de seguidores en distintas plataformas digitales y ha ganado notoriedad por reproducir con precisión la voz, los movimientos y la imagen de la cantante colombiana.

Su trabajo como artista tributo la ha llevado a presentarse en distintos escenarios internacionales, siempre dejando en claro que no forma parte del equipo oficial de la intérprete barranquillera.

Sin demanda formal hasta el momento

Pese al ruido generado en redes sociales y medios de entretenimiento, hasta ahora no existe confirmación oficial de una demanda presentada por la FIFA.

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