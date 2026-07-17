Filtran primer vistazo del live-action de Enredados

Imágenes del rodaje en España muestran por primera vez a Teagan Croft y Milo Manheim como Rapunzel y Flynn Rider. El estreno está previsto para 2028

Las primeras imágenes filtradas del live-action de Enredados comenzaron a circular este viernes, ofreciendo un vistazo a Teagan Croft y Milo Manheim caracterizados como Rapunzel y Flynn Rider durante el rodaje de la película, que actualmente se desarrolla en España.

Las fotografías también muestran parte de los escenarios construidos para la producción, entre ellos el interior del castillo, nuevos tapices azules, el mercado del reino de Corona y otros decorados que forman parte de la adaptación en acción real del clásico animado.

La filmación inició a finales de junio de 2026 y continúa en distintas locaciones españolas. La base principal de la producción se encuentra en Ciudad de la Luz, en Alicante, aunque también se realizan grabaciones en Girona, Tarragona, Burgos y otras zonas de la Comunidad Valenciana.

Entre las imágenes y videos filtrados también aparecen la torre de Rapunzel, escenarios del reino de Corona y caballos utilizados durante el rodaje, incluyendo versiones prácticas y con marionetas del personaje Maximus.

Así lucen Rapunzel y Flynn Rider

Teagan Croft, conocida por sus trabajos en Titans y True Spirit, interpreta a Rapunzel.

En las imágenes se le observa con el característico cabello largo y mágico del personaje, el cual combinaría extensiones y efectos digitales, además de un corte pixie para escenas que recuerdan el desenlace de la película animada.

Por su parte, Milo Manheim, reconocido por la franquicia Zombies, aparece como Flynn Rider con una apariencia de aventurero, cabello oscuro y barba, manteniendo una imagen muy cercana al personaje original.

El anuncio del elenco principal se realizó en enero de 2026 tras un proceso internacional de audiciones celebrado en Londres, donde Croft y Manheim fueron seleccionados para encabezar el proyecto.

El reparto confirmado incluye a Kathryn Hahn como Mother Gothel y a Diego Luna, quien interpretará un personaje completamente nuevo creado para esta versión.

La dirección corre a cargo de Michael Gracey, mientras que el guion fue desarrollado por Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor. La producción está encabezada por Kristin Burr.

Una nueva versión del clásico

La película será una reinterpretación del filme animado estrenado en 2010. Mantendrá elementos centrales de la historia, como Rapunzel, su cabello mágico, la aventura junto a Flynn Rider, los números musicales y el tono de humor, además de ampliar el universo con nuevos personajes y mayor desarrollo de la historia.

El proyecto fue anunciado originalmente en 2024, posteriormente quedó en pausa durante 2025 y retomó su desarrollo tras el éxito comercial del live-action de Lilo & Stitch.

La producción combinará escenarios construidos, locaciones reales y efectos generados por computadora, especialmente para recrear el cabello mágico de Rapunzel.

Si la producción continúa conforme al calendario previsto, el live-action de Enredados llegará a los cines durante el verano de 2028.