Filtran supuesta fecha para la boda de Taylor Swift y Travis

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar, luego de que surgieran reportes sobre la fecha para su boda.

De acuerdo con Page Six, la pareja celebraría su boda el próximo 3 de julio en Nueva York, una de las ciudades más importantes en la vida personal y artística de la cantante.

Según el medio, la elección de la llamada “Gran Manzana” responde a la necesidad de contar con un espacio amplio que permita recibir a un gran número de invitados.

La información habría salido a la luz tras el envío de invitaciones tipo “save the date”, utilizadas para apartar la fecha del evento.

Este envío representaría el primer indicio concreto sobre la logística de la boda, luego de meses de especulación mediática en torno a la pareja.

Además, la elección de la fecha también tendría un significado especial, ya que coincide con la cercanía del 4 de julio, una de las celebraciones favoritas de Taylor Swift.

Hasta el momento, ni la cantante ni el jugador de la NFL han confirmado públicamente la información.

Swift y Kelce iniciaron su relación en 2023 y se comprometieron en 2025.

Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y el deporte, por lo que su boda apunta a convertirse en uno de los eventos sociales más seguidos del año.

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