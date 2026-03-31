Filtran supuesta “doble vida” del esposo de Kristi Noem

Una investigación publicada por el medio británico Daily Mail ha generado polémica al señalar que Bryon Noem, esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional de EUA, Kristi Noem, habría mantenido una presunta “doble vida” en plataformas digitales.

De acuerdo con el reportaje, Noem, de 56 años, habría utilizado el seudónimo “Jason Jackson” para interactuar en comunidades en línea vinculadas a la llamada “bimboficación” (bimbofication), un tipo de fetiche centrado en transformaciones físicas exageradas que evocan figuras como muñecas tipo Barbie.

La publicación incluye imágenes en las que supuestamente aparece Bryon Noem posando con prendas ajustadas, como shorts rosas y tops. En dichas fotografías, además, utilizaría globos bajo la ropa para simular atributos físicos de mayor tamaño.

Según el medio, también existirían intercambios de mensajes con modelos asociadas a este tipo de contenido, lo que ha intensificado la controversia en redes sociales y medios estadounidenses.

Tras la difusión de la información, Kristi Noem expresó públicamente su impacto emocional ante las acusaciones. La exfuncionaria aseguró estar “devastada” y señaló que tanto ella como su familia fueron tomados completamente por sorpresa.

En un mensaje dirigido a la opinión pública, pidió respeto a su privacidad y solicitó oraciones para ella y sus tres hijos adultos mientras enfrentan la situación.

El caso ha abierto un debate sobre la privacidad digital, la exposición mediática y los límites entre la vida personal y pública de figuras cercanas a la política en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera independiente la veracidad total de las imágenes ni de las cuentas atribuidas a Bryon Noem, quien no ha dado ninguna declaración al respecto.

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