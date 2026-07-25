Funeral de Bonnie Tyler será transmitido desde Gales

La intérprete de 'Holding Out for a Hero' falleció este 8 de julio, a los 75 años, en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad

Los admiradores de Bonnie Tyler tendrán la oportunidad de darle el último adiós a la intérprete de "Total Eclipse of the Heart" sin importar el país en el que se encuentren, luego de que su familia confirmara que el funeral será transmitido en vivo a través del sitio oficial de la cantante.

La ceremonia, denominada "Celebration of Life", se realizará el próximo 17 de agosto en la iglesia Swansea Minster, en Gales. Aunque los asientos al interior del templo estarán reservados principalmente para familiares e invitados, habrá un número limitado de lugares para el público y el servicio también podrá seguirse mediante pantallas instaladas en el exterior de la iglesia y por internet.

Los homenajes comenzarán dos días antes. El féretro recorrerá las calles de Mumbles, donde los seguidores de la artista están invitados a formar parte del cortejo fúnebre y despedirse de la cantante a su paso. Posteriormente, la carroza partirá rumbo a Skewen, el pueblo natal de Bonnie Tyler, donde se llevará a cabo una ceremonia privada con sus familiares.

Familiares buscan que sus fans también se despidan de Bonnie Tyler

La familia también pidió que, en lugar de enviar arreglos florales, quienes deseen honrar la memoria de la artista realicen donativos a Noah's Ark Children's Hospital for Wales y Cerebral Palsy Cymru, organizaciones benéficas que Bonnie Tyler apoyó durante varios años.

La cantante británica, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad.

Su deceso puso fin a una trayectoria de más de cinco décadas en la industria musical, durante la que conquistó al público con su inconfundible voz rasposa y éxitos como "It's a Heartache" y "Holding Out for a Hero", tema que la convirtió en una figura mundial de la música pop y rock.

Con la transmisión en vivo de su funeral, su familia busca que los admiradores de todo el mundo puedan acompañarla en su despedida y celebrar la vida de una de las voces más representativas de la música británica.

Muere Bonnie Tyler, intérprete de 'Total Eclipse of the Heart'

La cantante galesa Bonnie Tyler perdió la vida este jueves a los 75 años de edad, conocida por interpretar el éxito "Total Eclipse of the Heart" con la que lideró listas de éxitos en 1985.

De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, Tyler murió en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad.