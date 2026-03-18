Pakistán anuncia 'pausa temporal' en ataques contra Afganistán

Pakistán anunció este miércoles una "pausa temporal" en los ataques efectuados en contra de Afganistán, a petición de varios países aliados.

Esta decisión se toma previo a la llegada de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán, ya petición de Arabia Saudita, Qatar y Turquía.

A través de un comunicado, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, mencionó que la pausa en los ataques contra “terroristas y su infraestructura de apoyo en Afganistán” entrará en vigor a la medianoche del miércoles y permanecerá vigente hasta la medianoche del lunes.

“Pakistán ofrece este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas”, agregó.

El conflicto entre ambas naciones ha registrado repetidos enfrentamientos transfronterizos, así como ataques aéreos dentro de Afganistán, desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar el territorio de Irán el pasado 28 de febrero.

Este anuncio se llevó a cabo el mismo día en que se realizó un funeral masivo en un cementerio de la capital afgana para algunas de las víctimas de un supuesto ataque aéreo paquistaní contra un hospital de rehabilitación de drogas en Kabul.

🚨💔 Kabul, Afghanistan:



At Sarai Shamali Hill in Kabul, the bodies of victims are being laid to rest after the Pakistani military regime’s brutal airstrike on the 2,000-bed “Omid” Drug Rehabilitation Hospital an attack that burned and killed innocent Afghans. pic.twitter.com/YKaewsvnEw — برهان الدین ‏| Burhan uddin (@burhan_uddin_0) March 18, 2026

Ataque a hospital deja más de 400 personas sin vida en Afganistán

El ataque contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid provocó la muerte de 408 personas y dejó 265 heridos este miércoles en Afganistán.

El nosocomio con más de 2,000 camas fue alcanzado por los ataques, donde funcionarios aseguraron que atacaron "solo infraestructura terrorista".

El lugar se encuetntra junto a una antigua base militar de la OTAN, Camp Phoenix, donde las fuerzas de Estados Unidos solían entrenar al Ejército Nacional Afgano.

Por su parte, el portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, condenó el ataque y acusó a Pakistán de “atacar hospitales y sitios civiles para perpetrar horrores”. Manifestó que los fallecidos eran “civiles inocentes y adictos”.

Esto sucede después de que Pakistán declaró el mes pasado que estaba en “guerra abierta” con Afganistán, lo que alarmó a la comunidad internacional debido a que es una zona con otras organizaciones extremistas, incluidas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico.

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