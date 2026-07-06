George Clooney recibirá el León de Oro en Venecia

George Clooney será distinguido con el León de Oro a la trayectoria durante la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia

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El actor, director y productor estadounidense, George Clooney, será homenajeado con el León de Oro a la trayectoria durante la edición número 83 del certamen, uno de los reconocimientos más importantes del cine mundial.

La organización del festival confirmó este lunes que Clooney recibirá el galardón en septiembre, como reconocimiento a una carrera que abarca décadas frente y detrás de las cámaras.

Tras darse a conocer la noticia, el actor celebró la distinción y recordó el vínculo que mantiene con el festival italiano.

"He vivido tantos momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y que me entreguen el León de Oro es un honor enorme. También probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré", expresó con humor en un comunicado.

Clooney ha sido uno de los rostros habituales del festival desde finales de los años noventa. En 1998 presentó Out of Sight ("Un romance peligroso"), dirigida por Steven Soderbergh, y en 2005 regresó como director con Good Night, and Good Luck, una de las películas más reconocidas de su filmografía.

Más recientemente acudió al certamen con Jay Kelly, cinta dirigida por Noah Baumbach en la que interpreta a una estrella de cine que atraviesa una crisis existencial antes de recibir un premio a la trayectoria en un festival italiano.

Venecia destaca su legado en el cine

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, aseguró que Clooney representa una de las figuras más completas de la industria cinematográfica.

Destacó que su trabajo como actor, director y productor lo ha convertido en un artista versátil, capaz de transitar distintos géneros sin perder una identidad propia, además de combinar el carisma de las grandes estrellas clásicas con una visión moderna del cine.

La relación de George Clooney con Venecia trasciende lo profesional. En 2014 eligió la ciudad italiana para celebrar su boda con la abogada Amal Alamuddin, convirtiendo ese momento en uno de los acontecimientos sociales más recordados del espectáculo.

Por otra parte, la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre, periodo en el que Clooney recibirá oficialmente el León de Oro.