Jim Carrey recibirá 'César Honorífico' en París

El actor candiense Jim Carrey será galardonado con un premio honorífico en la 51ª edición de los Premios César con sede en París, Francia.

La Academia de Artes y Técnicas Cinematográficas de Francia busca honrar su carrera por su versatilidad e influencia en la industria del séptimo arte.

El comediante ha sido acreedor de dos Globos de Oro y diversas nominaciones a los Premios de la Academia Británica de Cine, así como al Emmy y Grammy.

La institución describió a Carrey como una de las "voces más originales", además de resaltar su audacia.

El Premio César Honorífico es considerado uno de los reconocimientos más destacados en la industria cinematográfica francesa.

La ceremonia se celebrará en en el Théâtre du Châtelet, además de que será transmitido en vivo.

Entre los filmes de Jim Carrey podemos destacar La máscara, El detective animal Ace Ventura, El show de Truman y El grinch.

