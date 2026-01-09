Globos de Oro afinan detalles con desfile de estrellas

La entrega de los Globos de Oro será el próximo domingo, por lo que ya se ultiman los detalles de la que será la edición número 83, en la que Julia Roberts y George Clooney conducirán varios segmentos.

El evento contará con un desfile de estrellas de primer nivel, entre las que destacan la pareja de actores, Snoop Dogg y las figuras de Heated Rivalry, Connor Storrie y Hudson Williams.

A ellos se suman reconocidos nombres de cine, televisión y música como Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Jason Bateman, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key y Kevin Bacon.

En la lista de personalidades que presentarán alguna categoría se suman Kevin Hart, Kyra Sedgwick, Lalisa Manobal, Macaulay Culkin, Marlon Wayans, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Sean Hayes, Wanda Sykes, Will Arnett y Zoë Kravitz, entre muchos otros.

La comediante Nikki Glaser regresa como conductora principal y ya adelantó que su estilo irreverente marcará el tono de la noche.

Glaser aseguró que no se contendrá al momento de lanzar bromas dirigidas a ejecutivos y multimillonarios de la industria del entretenimiento, incluidos nombres como Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix.

"No deberían ponerse nerviosos por estas bromas. Ellos están en la cima. Nunca me preocupa ofenderlos", declaró.

La entrega de los Globos de Oro será producida por Dick Clark Productions y se transmitirá en vivo por televisión, el domingo a las 19:00 horas.

