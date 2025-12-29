George Clooney y su familia obtienen la nacionalidad francesa

George Clooney y su familia han obtenido oficialmente la nacionalidad francesa, de acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la República Francesa.

Según el decreto aprobado el pasado viernes 26 de diciembre, el actor estadounidense recibió la ciudadanía junto a su esposa, Amal Alamuddin —nacida en Líbano—, y sus hijos mellizos Ella y Alexander, quienes nacieron en el Reino Unido.

George Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, mientras que Amal Alamuddin nació el 3 de febrero de 1978 en Beirut. Sus hijos nacieron el 6 de junio de 2017 en Westminster, Londres.

Aunque la familia posee residencias en distintas partes del mundo, entre ellas una finca vinícola en Francia, una villa en Italia y una propiedad a orillas del río Támesis en Inglaterra, la obtención de la ciudadanía francesa refuerza la versión de que residen en Francia desde 2021, cuando adquirieron una propiedad con viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, en el sureste del país.

En declaraciones a la radio pública France Inter, Clooney expresó su afinidad con el país europeo: “Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos… y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí”.

En Francia, el actor fue condecorado en 2016 como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, en reconocimiento a su trayectoria artística y cultural.

Asimismo, recientemente el director estadounidense Jim Jarmusch reveló que se encuentra en trámites para obtener la nacionalidad francesa, sumándose a otras figuras del cine que buscan establecerse en el país.

