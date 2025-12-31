Francia justifica la nacionalidad de George Clooney y su familia

Después de que el actor estadounidense George Clooney y su familia recibieran la nacionalidad francesa, este miércoles el ministerio francés de Exteriores justificó dicha decisión, debido a la notoriedad del actor, a su influencia y a la imagen internacional de Francia.

El Ministerio ofreció la explicación después de que comenzara una polémica debido al anuncio de la naturalización de la Clooney y su familia.

La polémica tomó aún más fuerza debido al conocimiento "rudimentario" de George Clooney de la lengua francesa, pues esta es uno de los criterios oficiales para recibir la nacionalidad.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores indicó que la concesión de su nacionalidad fue a propuesta del titular del departamento, Jean-Noël Barrot, quien es el único que puede otorgarla con un procedimiento excepcional a un extranjero que lo pide y que "contribuye con su acción emérita a la imagen de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales".

En el caso del actor, tanto él como su esposa, la abogada de origen libanés Alma Alamuddin, y los dos hijos de ambos, Ella y Alexander, tienen una "residencia permanente" en Francia, en concreto una gran propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.

Además, el departamento de Exteriores destacó que Clooney y su esposa son una baza para la proyección del país.

"George Clooney ocupa un lugar de primer plano en la industria cinematográfica a escala mundial; no puede más que contribuir a la promoción de Francia en este sector económico esencial, en tanto que la abogada de renombre especializada en derecho internacional y en derechos humanos, colabora de forma regular con instituciones universitarias y con organizaciones internacionales instaladas en Francia", dijo la dependencia.

La conclusión del departamento es que ambos, Clooney y su esposa, tienen "vínculos personales, profesionales y familiares fuertes" con Francia y, además, para conseguir la nacionalidad, cumplieron "un procedimiento riguroso" que incluyó, entre otras cosas, investigaciones sobre cuestiones de seguridad y entrevistas en la Prefectura.

