Hacen gala de su calidad: Nominados a 'Mejor Actor de Reparto'

A unos cuantos días de celebrarse la edición 96 de la ceremonia de entrega del Óscar, revisamos la categoría de Mejor Actor de Reparto, que marca como gran favorito a Robert Downey Jr., pero en la que no se puede descartar a Ryan Gosling. Otro ganador, sería una sorpresa.

ROBERT DE NIRO

Los Asesinos de la Luna

Las películas de Martin Scorsese suelen ganar numerosos premios (aspira a 10); en su décima colaboración con el director, De Niro interpreta a William Hale, uno de los asesinos de la nación indígena Osage. Es poco probable que pueda llevarse la estatuilla.





STERLING K. BROWN

American Fiction

Su aparición en esta comedia dramática le otorga su primera nominación a un premio de la Academia de Hollywood al actor, cuya carrera ha destacado más en televisión, principalmente ganando premios por la serie This is Us.



ROBERT DOWNEY JR.

Oppenheimer

En su tercera nominación, lleva la ventaja por su aparición en la cinta de Christopher Nolan, la cinta que se perfila como la gran ganadora de la noche con sus 13 nominaciones. Para Downey Jr., su momento ha llegado tras muchos años de ser un consentido de la taquilla internacional.

RYAN GOSLING

Barbie

El gran éxito del verano le otorga este reconocimiento que no está ajeno a la polémica: En una película con un mensaje de empoderamiento femenino, la Academia decidió omitir a Greta Gerwig como directora (está nominada por Guion Adaptado) y a la actriz protagónica Margot Robbie. Ryan es quien podría dar la sorpresa en esta categoría.

MARK RUFFALO

Pobres criaturas

La calidad actoral en complemento con una extraordinaria química en pantalla -y fuera de ella- con Emma Stone, le otorgan su cuarta nominación al premio de la Academia en esta misma categoría. No es favorito, pero cosecha reconocimiento de la crítica que recibió muy bien esta película.





