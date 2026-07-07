Harry Shearer estrena musical sobre J. Edgar Hoover

Harry Shearer y Tom Leopold estrenarán en Londres el musical "Here Comes J. Edgar", un proyecto que tardó tres décadas en llegar al escenario

Harry Shearer, reconocido por su trabajo en Los Simpson y Spinal Tap, y el guionista Tom Leopold llevarán finalmente al teatro Here Comes J. Edgar, un musical inspirado en la vida del exdirector del FBI, J. Edgar Hoover, cuya producción tardó más de 30 años en concretarse.

La obra debutará el próximo 10 de julio en el King's Head Theatre de Londres bajo la dirección de Josh Seymour y con coreografía de Bill Deamer, luego de que diversos intentos por convertir el proyecto en un espectáculo teatral e incluso en una película no llegaran a concretarse.

Un proyecto nacido hace tres décadas

Shearer y Leopold escribieron el libreto y las letras junto al director musical Peter Matz, colaborador de Barbara Streisand, fallecido en 2002. La obra tuvo su primera versión en 1994 como producción radiofónica, con las voces de Kelsey Grammer, John Goodman y Christopher Guest.

A pesar del interés mostrado en distintos momentos para llevar el musical a Broadway, el proyecto permaneció durante años sin encontrar un escenario definitivo hasta que una conversación con la dirección del King's Head Theatre abrió la posibilidad de producirlo en Londres.

La historia de J. Edgar Hoover

El musical aborda la figura de J. Edgar Hoover, exdirector del FBI, quien construyó su poder mediante el manejo de secretos mientras ocultaba su orientación sexual y la relación que mantuvo durante años con su colaborador Clyde Tolson.

Inspirada en los musicales de Broadway de finales de la década de 1950, la obra presenta a Hoover en su lecho de muerte imaginando que su propia vida se convierte en un gran espectáculo musical.

Shearer explicó que el objetivo era recrear el estilo de los clásicos musicales de aquella época y no el de producciones modernas, buscando una estética cercana a los trabajos de Frank Loesser.

Con una alta demanda de boletos para las funciones en Londres, los creadores ya contemplan la posibilidad de trasladar la producción al West End o incluso a Broadway.

Shearer señaló que inicialmente consideró que el público británico sería más receptivo a una propuesta de estas características, además de destacar que producir teatro en Reino Unido resulta menos costoso que hacerlo en Nueva York.

Un montaje con varias capas

El actor destacó el trabajo del director Josh Seymour, a quien atribuyó la capacidad de equilibrar los distintos niveles narrativos de la obra, que combina hechos históricos, sátira política y una historia de amor entre Hoover y Tolson, desarrollada en una época en la que la homosexualidad debía mantenerse en secreto.

El reparto está integrado por ocho actores, quienes interpretan múltiples personajes a lo largo del espectáculo.

Por su parte, Leopold destacó la música compuesta por Peter Matz y aseguró que las melodías aportan un tono emotivo que contrasta con el humor presente en las letras.

Durante una entrevista con Variety, Shearer y Leopold también reflexionaron sobre sus extensas trayectorias en la industria del entretenimiento.

Shearer comentó que, además de su trabajo en la comedia, ha participado en otros proyectos, como un documental sobre las causas de las inundaciones en Nueva Orleans. También recordó que entre Spinal Tap y Spinal Tap II transcurrieron más de cuatro décadas, periodo durante el cual buscó mantenerse activo en distintas iniciativas mientras otros proyectos permanecían en desarrollo.