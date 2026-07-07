Harry Styles rompe récord Guinness en Wembley

Harry Styles fue reconocido por Guinness World Records tras lograr la residencia musical más larga de un artista en Wembley con 12 conciertos agotados

El cantante Harry Styles fue reconocido con un Récord Mundial Guinness al establecer la residencia musical más larga realizada por un artista en el estadio de Wembley en una sola tanda de conciertos, luego de ofrecer 12 presentaciones con entradas agotadas.

El cantante británico superó la marca anterior, establecida por Coldplay con 10 conciertos en 2025. De acuerdo con Guinness World Records, la serie de actuaciones confirma el alcance y el impacto de sus espectáculos en vivo, así como la conexión que mantiene con su público.

Una residencia histórica

La etapa londinense de la gira Together, Together comenzó el 12 de junio y concluyó el pasado sábado con un concierto al que asistieron alrededor de 80 mil personas.

Originalmente, la residencia contemplaba seis fechas en Wembley, pero la alta demanda de boletos llevó a ampliar el número de presentaciones hasta completar una docena de conciertos.

Durante esta gira, Styles decidió actuar únicamente en Londres y no ofrecer espectáculos en otras ciudades del Reino Unido.

Antes de la última presentación, el estadio de Wembley instaló una pancarta conmemorativa para celebrar el nuevo récord. Además, compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó: "12 conciertos. Un récord. Un lugar en la historia de Wembley".

Emotivo homenaje a One Direction

Durante el concierto de clausura, Styles aprovechó un momento del espectáculo para recordar su paso por One Direction y agradecer a sus excompañeros de banda.

El intérprete expresó que no estaría sobre ese escenario sin Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, a quienes agradeció por la amistad, las experiencias compartidas y el papel que desempeñaron en su trayectoria artística.

One Direction se formó en 2010 durante el programa The X Factor y anunció un receso indefinido en 2016. Liam Payne falleció en 2024 a los 31 años.

Styles también recordó que fue precisamente en las inmediaciones de Wembley donde comenzó una etapa que transformó su vida hace 16 años, cuando fue integrado a la agrupación durante el concurso televisivo.

Una exitosa carrera como solista

Desde el inicio de su carrera en solitario en 2017, Harry Styles ha obtenido seis premios Brit, tres premios Grammy y dos galardones Ivor Novello. Además, en enero publicó su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Tras el concierto, Anne Twist, madre del cantante, compartió en redes sociales fotografías de Harry junto a su hermana Gemma cuando eran niños y otras imágenes tomadas durante la presentación en Wembley.

En su mensaje, recordó que desde pequeño imaginaba a su hijo sobre un escenario y aseguró sentirse orgullosa de verlo convertirse en un artista capaz de romper récords y consolidar una carrera marcada por su talento y personalidad.