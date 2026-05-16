Harry Styles inicia su gira 'Together Together' en Ámsterdam

Harry Styles inició oficialmente su nueva gira mundial ‘Together Together’ con un concierto en Ámsterdam que reunió a miles de fans llegados desde distintas partes del mundo y convirtió a la ciudad neerlandesa en el punto de encuentro de seguidores del cantante durante todo el fin de semana.

Desde horas antes del espectáculo, las calles cercanas al estadio estuvieron llenas de personas con mercancía del artista, atuendos inspirados en sus eras musicales y grupos que viajaron desde otros países europeos, además de América Latina y EUA, únicamente para asistir a la primera fecha del tour.

Harry Styles abrió la gira con nueva música y grandes éxitos

El concierto comenzó con una introducción visual proyectada en las pantallas gigantes del escenario, seguida por la aparición de Harry Styles vestido con una chamarra roja y pantalón negro mientras interpretaba ‘Are You Listening Yet?’, una de las canciones de su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally.’.

El escenario contó con largas pasarelas iluminadas que rodeaban gran parte del estadio, permitiéndole acercarse constantemente al público mientras recorría el recinto de un extremo a otro.

Después llegaron algunos de los temas más reconocidos de su carrera como ‘Golden’, ‘Adore You’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Music for a Sushi Restaurant’, canciones que provocaron una de las primeras grandes reacciones de la noche.

La producción del show destacó durante toda la noche

Uno de los elementos más comentados del concierto fue la producción visual y musical que acompañó al cantante británico.

Styles estuvo respaldado por una banda integrada por más de 10 músicos y, en algunos momentos, también por una sección de cuerdas que dio un sonido más amplio y teatral a varias canciones.

Durante el espectáculo, parte de los músicos se trasladó junto al cantante hacia una plataforma ubicada en medio del público, donde interpretaron versiones especiales de algunos temas.

Las luces, visuales y cambios de escenografía acompañaron constantemente cada bloque del concierto, alternando momentos más íntimos con otros completamente enfocados en el baile.

‘As It Was’ cerró la primera noche del tour

En la recta final del concierto, Harry Styles interpretó canciones como ‘Matilda’ y ‘Sign of the Times’, antes de cerrar la noche con ‘As It Was’.

El cantante recorrió las pasarelas corriendo mientras el público coreaba la canción, dando cierre a la primera fecha de una gira que continuará durante el resto de 2026 con conciertos en ciudades de Europa, América Latina, Australia y EUA.

Entre las presentaciones más esperadas destacan sus múltiples fechas en Londres, Brasil, México y Nueva York.

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