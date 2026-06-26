Zoë Kravitz presume anillo de compromiso de Harry Styles

La actriz mostró por primera vez su anillo de compromiso valuado hasta en un millón de dólares durante una fiesta en Londres, tras meses de discreción

En su reciente aparición en una fiesta de verano de la diseñadora Jessica McCormack en Londres, la actriz Zoë Kravitz no sólo ha destacado por su exquisito estilo, si no que uno de sus accesorios se robó todos los reflectores: ¡el anillo de compromiso que le dio Harry Styles!

Dos meses después de que se hiciera público su compromiso, esta es la primera vez que Zoë muestra su anillo sin inhibiciones, porque en mayo, cuando asistió a la Met Gala, optó por esconder sus manos al pasar por la alfombra roja.

Esta vez, la heredera del cantante Lenny Kravitz presumió su anillo de 9 quilates, el cual según expertos, podría rondar entre los 500 mil y 1 millón de dólares.

Es una piedra solitaria, de corte cojín alargado, engastada en una cesta sencilla, adornada con lo que parece ser un fino bisel de oro.

El diseño se completa con una delgada y minimalista banda de oro amarillo, una apuesta elegantes y contemporánea que se adecua perfectamente a su estilo.

Zoë lució un vestido aperlado y satinado de un hombro, tacones de punta cuadrada que aportaron un toque retro, unos brazaletes chunky plateados que contrastó con un cuff adornado con diamantes y lentes de sol oversized.

La actriz ha dejado claro que se encuentra en su momento bridal, y sin duda, se convertirá en la inspiración para todas las novias en los próximos meses.

La actriz y el ex integrante de One Direction fueron relacionados sentimentalmente en agosto del 2025, pero en abril del 2026 fuentes cercanas a ellos aseguraron que se comprometieron.