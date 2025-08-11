Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T135032_349_42851e455a
Escena

Harry y Meghan amplían colaboración para programas en streaming

El príncipe Enrique y Meghan han ampliado su asociación con Netflix y su empresa de medios, Archewell Productions, con un acuerdo de varios años

  • 11
  • Agosto
    2025

El príncipe Enrique y Meghan han ampliado su asociación con Netflix y su empresa de medios, Archewell Productions, con un acuerdo de varios años y primera opción, anunció la pareja este lunes.

Archewell comenzó a colaborar con el gigante del streaming en 2020 y ha producido una serie de contenidos documentales, incluyendo el popular “Harry & Meghan”. La duquesa de Sussex también desarrolló una marca de estilo de vida, As Ever, en asociación con Netflix.

La colaboración también ha producido las series documentales “Polo”, “Heart of Invictus” y “Live to Lead”.

Meghan afirmó en un comunicado: "Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en diversos géneros que resuena a nivel global y celebra nuestra visión compartida".

La pareja y Netflix también anunciaron próximas colaboraciones, incluyendo una segunda temporada de “With Love, Meghan”, un programa de estilo de vida y cocina protagonizado por la duquesa. El programa también recibirá un episodio especial navideño en diciembre.

Según la compañía, el programa es el más visto de cocina en Netflix desde su lanzamiento en marzo. Se ubicó bajo en comparación con otros lanzamientos en la primera mitad de este año, con 5,3 millones de vistas, según el informe semestral de Netflix.

“Masaka Kids, A Rhythm Within”, un cortometraje documental que se centra en un pequeño orfanato en la región de Masaka en Uganda, también se lanzará este año. Archewell también está en producción con Netflix en una adaptación cinematográfica de la novela de Carley Fortune “Meet Me at the Lake”. El drama "sigue una historia de amor que abarca una década y comienza con un encuentro fortuito y una promesa rota", según el comunicado.

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, expresó en un comunicado: "Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan con audiencias en todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí misma".

Su acuerdo ampliado con Netflix es el más reciente en el esfuerzo de años de la pareja por desarrollar emprendimientos comerciales en Estados Unidos. También habían firmado un acuerdo de varios años con Spotify en 2020 y produjeron un pódcast, “Archetypes”, pero rompieron lazos con la compañía en 2023.

La pareja ha desvinculado sus vidas de la familia real británica y vive en California con sus dos hijos pequeños.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_08_11_T123612_236_8b74d4f9a5
La película 'Narnia' de Greta Gerwig ya comenzó a rodarse
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T095718_462_5d79a37d32
Revela el primer vistazo de la temporada 2 de One Piece
Gw_1_UOXXIAA_Eg_SQ_4e345e90be
Revelan primer vistazo de la serie 'Orgullo y Prejuicio'
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_autos_pesados_e7fd6380b9
Se desploma producción y exportación de camiones en México
MV_5_BOT_Ey_OD_Jj_M2_Et_ZT_Zh_MC_00_NTM_5_LW_Jl_Mj_Yt_NTE_1_Zj_Zm_OD_Uw_Yj_Nm_Xk_Ey_Xk_Fqc_Gc_V1_2fbfe59362
'Mirreyes vs Godínez' llega a Las Vegas en su tercera cinta
finanzas_carne_71a89b1012
Precios mundiales de alimentos básicos tocan su nivel más alto
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×