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Demandan al príncipe Harry por difamación contra su ONG

Según la demanda, Harry y Dyer habrían coordinado acciones mediáticas que impactaron negativamente las operaciones y alianzas estratégicas de la organización.

  • 10
  • Abril
    2026

El príncipe Harry enfrenta una demanda por difamación interpuesta por Sentebale, la organización benéfica africana que cofundó en 2006 en honor a la princesa Diana. El proceso legal fue presentado ante el Tribunal Superior de Londres y también incluye como acusado a Mark Dyer, exfiduciario y colaborador cercano del duque de Sussex.

De acuerdo con reportes difundidos, la organización acusa a ambos de haber impulsado una “campaña mediática adversa” que generó un impacto viral, afectó su reputación y provocó una ola de ciberacoso contra su liderazgo.

¿Qué originó el conflicto dentro de Sentebale?

El conflicto se remonta a 2025, cuando el príncipe Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto, cofundadores de la ONG, renunciaron junto con varios miembros del patronato tras un choque con la presidenta del consejo, Sophie Chandauka. Ambos señalaron que la relación interna se había “roto más allá de toda reparación”, generando una situación insostenible.

La disputa escaló públicamente, lo que derivó en investigaciones por parte de la Comisión de Caridad del Reino Unido. Aunque no se encontraron pruebas de acoso sistemático, el organismo sí criticó la gestión interna y la exposición mediática del conflicto.

Acusaciones de campaña mediática y daño reputacional

Según la demanda, Harry y Dyer habrían coordinado acciones mediáticas desde marzo de 2025 que impactaron negativamente las operaciones y alianzas estratégicas de la organización. Sentebale sostiene que esta situación desvió recursos clave y dañó su imagen pública.

La organización, que trabaja con jóvenes afectados por virus que ataca el sistema inmunitario, en países como Lesoto y Botsuana, asegura que el proceso legal busca protección y reparación ante los efectos de dicha campaña.

Esto respondió el príncipe Harry ante lo sucedido

El príncipe Harry ha rechazado las acusaciones y cuestionó el uso de recursos en acciones legales, señalando que deberían destinarse a las comunidades vulnerables que la ONG atiende. También ha defendido su historial de apoyo a la organización desde su fundación.

 


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