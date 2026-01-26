Harry y Meghan regresan a Sundance como productores de documental

Meghan Markle y el príncipe Harry asistieron al Festival de Sundance, con motivo del estreno de Cookie Queens, el nuevo documental en el que participan como productores ejecutivos.

Presentada en Park City, Utah, la producción marca una nueva aparición pública de los duques de Sussex y tiene un trasfondo personal, al incluir un guiño directo a su hija menor, la princesa Lilibet.

Meghan y Harry caminaron por la alfombra roja para la premiere de este proyecto que sigue a cuatro jóvenes Girl Scouts decididas a convertirse en las máximas vendedoras de galletas dentro de una industria que genera alrededor de 800 millones de dólares al año.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Cookie Queens retrata cómo la inocencia y la ambición conviven durante una etapa clave de crecimiento.

Meghan Markle habló sobre su conexión con la historia y sobre el futuro de su hija dentro de esta organización.

“Creo que seguiremos explorando lo que se sienta correcto”, comentó al referirse a Lilibet, “Ha sido increíblemente especial, como madres, poder trabajar en algo que nuestras hijas podrán disfrutar y ver”.

En la alfombra también estuvieron presentes la directora del documental, Alysa Nahmias, y Chanel Pysnik, responsable de contenidos de no ficción en Archewell Productions.

Cookie Queens tuvo su estreno en el Eccles Center Theater como parte de la programación oficial del festival.

