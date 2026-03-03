Harry Styles volverá a los escenarios con concierto en streaming

Harry Styles marca su esperado retorno a los escenarios con un evento sin precedentes titulado Harry Styles: One Night in Manchester.

El concierto se llevará a cabo en el Co-op Live Arena, el recinto más grande del Reino Unido, ubicado en su ciudad natal.

Este espectáculo no solo celebra su regreso, sino que sirve como el lanzamiento oficial de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, occasionally.

El concierto se llevará a cabo originalmente el viernes 6 de marzo y tan solo dos días después los seguidores de todo el mundo podrán disfrutar del show completo, marcando la primera vez que un concierto íntegro de Styles se estrena en un servicio de streaming.

Producido por Fulwell Entertainment, responsables de los Premios Grammy, el especial promete capturar la esencia del artista en un formato íntimo pero masivo.

El estreno en la plataforma seguirá los siguientes horarios internacionales el 8 de marzo: En México (CDMX) se estrenará a las 13:00 horas; en Estados Unidos, a las 15:00 horas y en el Reino Unido, a las 19:00 horas.

El repertorio de la noche estará encabezado por su nuevo sencillo "Aperture", tema que ya ha generado millones de reproducciones tras su reciente presentación en los BRIT Awards 2026.

Además de las nuevas composiciones de corte disco y pop psicodélico, se espera que Styles rinda homenaje a su trayectoria con versiones renovadas de sus grandes éxitos.

La producción del evento promete un despliegue visual de vanguardia, diseñado específicamente para resaltar la arquitectura del nuevo recinto.

Este evento único sirve como antesala para su próxima gira mundial, Together, Together Tour, que iniciará el 16 de mayo en Ámsterdam e incluirá residencias extendidas en ciudades clave como Londres, Nueva York y la Ciudad de México.

