Hijo de estrella de reality provocó incendio en California

Jennifer Pedranti confirmó que uno de sus hijos participó en el inicio de un incendio forestal y aseguró que enfrentará consecuencias educativas y familiares

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Jennifer Pedranti, integrante del reality "The Real Housewives of Orange County", confirmó que uno de sus hijos estuvo involucrado en el inicio de un incendio forestal registrado el martes en las colinas de Ladera Ranch, California.

A través de una historia publicada en Instagram, la personalidad de televisión explicó que su hijo y otros menores participaron en el incidente y aseguró que tanto ella como su exesposo, Will Pedranti, están afrontando la situación con total responsabilidad.

“Este es un momento de aprendizaje difícil para nuestro hijo y nuestra familia”, escribió la también empresaria, quien además ofreció una disculpa a la comunidad afectada.

No hubo lesionados ni daños importantes

Pedranti destacó que, afortunadamente, el incendio no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños materiales de consideración.

Asimismo, agradeció la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, señalando que bomberos y policías aprovecharon lo ocurrido para dar una lección a los menores involucrados.

This afternoon, firefighters quickly contained a brush fire to just 1.31 acres in unincorporated Ladera Ranch.



When Engine 56 arrived, crews found the fire burning on a hillside behind multiple homes. Firefighters immediately deployed hose lines and used hand tools to cut >>> pic.twitter.com/NFAd0MHFu0 — OCFA (@OCFireAuthority) July 6, 2026

Habrá consecuencias para el menor

Como parte de las medidas adoptadas tras el incidente, el hijo de la integrante del reality deberá asistir a un curso de seguridad contra incendios, además de enfrentar sanciones disciplinarias dentro de su hogar.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado ningún arresto relacionado con el caso.

De acuerdo con medios estadounidenses, cuando este tipo de incendios no provoca daños de gran magnitud, las autoridades suelen privilegiar medidas educativas sobre procesos penales cuando los responsables son menores de edad.

Jennifer Pedranti no reveló cuál de sus cinco hijos estuvo involucrado en el incidente.