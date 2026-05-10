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Escena

Maluma anuncia que será padre por segunda vez

El cantante colombiano Maluma confirmó en Instagram que espera a su segundo hijo junto a Susana Gómez, en una publicación que emocionó a sus seguidores

  • 10
  • Mayo
    2026

El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez, confirmando la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.

En la imagen en blanco y negro, el artista aparece junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y su hija París, en un momento íntimo donde ambos besan el vientre de la futura madre, quien ya muestra un avanzado estado de gestación.

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El intérprete acompañó la fotografía con un corazón azul, gesto que muchos interpretaron como una pista sobre el posible sexo del bebé y que reforzó la emoción de sus fanáticos, quienes inundaron la publicación con mensajes de felicitación.

La noticia llega dos años después del nacimiento de su primera hija, París, consolidando una etapa familiar que el cantante ha compartido de manera progresiva en redes sociales.

París, la primera hija de Maluma

París Londoño Gómez nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia, fruto de la relación entre Maluma y Susana Gómez. Desde su llegada, la pareja ha optado por una exposición cuidadosa de la menor, compartiendo imágenes sin mostrar completamente su rostro durante sus primeros meses de vida.

En 2025, celebraron su primer cumpleaños con una fiesta temática de vaqueros, mientras que en 2026 festejaron sus dos años con una celebración inspirada en el océano, acompañados de familiares y amigos cercanos.

El nombre “París” fue elegido en referencia al viaje donde la pareja concibió a la bebé, un detalle que el propio cantante reveló previamente. Desde entonces, Maluma ha expresado en diversas ocasiones que la paternidad transformó su vida, convirtiéndose en una de sus principales motivaciones personales.


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